Päivän ravit: Kevään merkkejä ilmassaIllan ravirungon muodostavat Vermon Toto75 ja Ruotsin Toto86. Molemmissa peliä siivittää jackpot.
Tällä viikolla joudutaan kärvistelemään tiistai ja torstai ilman kotimaan raveja, mutta keskiviikkona onneksi päästään asian ääreen Vermossa.
Vermossa ravataan yhdeksän lähdön iltaravit. Toto75 alkaa kolmannesta lähdöstä, ja kattaa siitä eteenpäin ravien kaikki lähdöt. Pelin pontimena on pieni noin 22 000 euron kokoinen jackpot.
Vaikka maaliskuu ei ole vielä edes puolivälissä, on kevään merkkejä luonnon lisäksi myös käsiohjelmassa. Talven huilanneita hevosia alkaa palata radoille.
Teemu Okkolinin valmentama Landen Toivo palaa reilun puolen vuoden tauolta suoraan 75-sarjaan. Laatuhevonen on kärsinyt vaivoista, eikä ole juniorivuosinaan startannut yhteensä kuin neljätoista kertaa.
Hannu-Pekka Korven suojatti Golda Xena aloittaa viisivuotiskautensa Vermossa. Hannu-Pekka Korven tallista on startattu alkuvuoden aikana todella vähän. Nyt meno alkaa vilkastumaan, sillä tällä viikolla Golda Xenan lisäksi tauolta palaa viime syksyn derbykakkonen BWT Jackpot.
TotoTV studio alkaa ravien alusta kello 18.00. Studioisäntänä on Antti Pylkkänen ja asiantuntijana Marko Lähteenmäki. Varikkokommentteja kerää Juuso Väyrynen.
Toto75 alkaa kello 19.00.
Ruotsin Toto86 juostaan keskiviikkona Åbyssä ja Solvallassa. Mika Forss ohjastaa Åbyn 86-avauksessa Linda Tovekin valmentamaa Captain Kronosia. Veikko Haapakankaan tallista on raveissa kaksi hevosta.
Solvallassa Timo Nurmoksella on kotiradan kisoissa viivalla lähtönsä jättisuosikki Mellby Knekt. Ruuna ei ollut valmentajan mukaan helmikuisessa hopeadivisioonan finaalissa parhaimmillaan, vaikka voitti lähdön johtavan rinnalta.
Keskiviikkona Magnus A Djusen ohjastama ruuna kilpailee ilman kenkiä, mikä siivitti hevosen menoa ainakin viime keväänä, kun se juoksi mailin ennätyksensä 09,6a.
Jorma Kontiolla on Solvallassa kaksi ohjastustehtävää.
Toto86 alkaa kello 21.30.Artikkelin aiheet
