Massimo Hoist palaa tauolta Vermossa, myös Callela Nelsonille on sarja katsottuna Massimo Hoist avaa kauden ensi keskiviikkona Vermossa. Valmentaja Jukka Hakkarainen kaavailee oriin kilpailevan kahdesti ennen huhtikuun lopun Seinäjoki Racea.

Suomen viime kauden ykkösravuri Massimo Hoist avaa kauden ensi keskiviikkona Vermossa. Ohjissa on tuttuun tapaan Hannu Torvinen. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Kaj Närhinen

Viime vuonna Suomen ykköshevoseksi kohonnut Massimo Hoist avaa kautensa ensi keskiviikkona Vermossa. Jukka Hakkaraisen valmennettava on mukana kolmantena T75-kohteena ajettavassa 2620 metrin ryhmälähdössä.

”Keskipitkä matka on oikein sopiva kauden avausstartiksi. Ajoimme tiistaina Kuopion radalla 18-vauhtisen hiitin. Siinä ori tuntui ihan asialliselle”, Jukka Hakkarainen kertoo.

Valmentaja ei ala vertaamaan Heikki Korhosen omistaman Massimo Hoistin olemusta vuoden takaiseen. Hakkarainen painottaa hevosen olevan kotona todella laiska treenaamaan.

”Talvi on mennyt hyvin. Ajopaikat menivät kelirikon johdosta huonoiksi, niin aletaan ajaa kilpaa. Haluan saada kaksi starttia alle ennen Seinäjoki Racea.”

Keskiviikon lähdössä on Massimo Hoistin lisäksi mukana viisi muuta valjakkoa. Ranskasta palannut Main Stage kisaa ensimmäistä kertaa Suomessa tällä kaudella.

”Massimo Hoist on yleensä vaatinut pari starttia ollakseen parhaimmillaan, mutta hyvillä mielin lähdetään Vermoon”, Jukka Hakkarainen vakuuttaa.

Massimo Hoistin ensimmäinen iso tavoite alkavalla kaudella on huhtikuun lopulla ajettava Seinäjoki Race. Kuva: Petteri Kivimäki

Viime vuonna Massimo Hoist sijoittui kuudenneksi Elitloppetissa. Jukka Hakkarainen suhtautuu rauhallisesti mahdolliseen uuteen Elitloppet-edustukseen.

”Ei noihin kisoihin vain ilmoittauduta. Paikka pitää ansaita alkukauden starttien perusteella”, hän muistuttaa.

Massimo Hoistin tallikaveri Callela Nelson päätti viime kautensa kultadivisioonan voittoon marraskuussa. Jukka Hakkarainen kaavailee ilmoittavansa suojattinsa maaliskuun lopulla ajettavaan mailin lähtöön.

”Mailin matka käy sille paljon paremmin. Ajetaan sillä vielä muutaman kerran reippaammin kotona ennen kauden avausta.”

Hakkaraisen valmennettavista starttaavat perjantaina kotiradalla Kuopiossa Callela Callmeboss ja Tiffany Ale. T5-pelin päätöksessä mukana oleva Callela Callmeboss sortui viimeksi kauden avauksessaan lähtölaukkaan.

”Kuskin mukaan se vähän hermostui lähdön uusinnoista. Kunnossa ei pitäisi olla vikaa, mutta kotona ajokelit ovat menneet heikoiksi. Ei olla päästy ajamaan haluamallamme tavalla.”

Ravien avauslähdössä mukana oleva kolmevuotias Tiffany Ale avaa uransa Hannu Torvisen ohjastamana. Jukka Hakkaraisen mukaan kyseessä on oikein miellyttävä aloittelija.

Tallissa on neljä kolmevuotiasta, joista Tiffany Ale on ensimmäinen uransa aloittava.

”Eihän näistä varsoista koskaan tiedä miten ne toimivat kilpailutilanteessa. Mutta kyllä kolmevuotiaissa on useampi asiallinen varsa. Kunhan saadaan vaan ajopaikat kuivumaan kotona, niin aletaan startata enemmän.”