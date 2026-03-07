Massimo Hoist revanssinhakuun Seinäjoelle Massimo Hoist on ensimmäinen Seinäjoki Raceen kutsuttu hevonen. Kilpailu ajetaan huhtikuun 25. päivä.

Jaa Kuuntele

Massimo Hoist ansaitsi viime kaudella yli 263 000 euroa. Suurin yksittäinen palkinto 80 000 euroa tuli Suur-Hollolan voitosta Lahden Jokimaalla. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

MT Hevoset | Ravit Kaj Närhinen

Suomen ravivuoden ensimmäinen kansainvälinen kutsukilpailu Seinäjoki Race ajetaan huhtikuun 25. päivä. Ensimmäisenä kutsun 50 000 euron ykköspalkinnolla ajettavaan lähtöön sai Suomen tämän hetken kovin lämminverinen Massimo Hoist.

Heikki Korhonen sekä Veera ja Jukka Hakkarainen juhlivat lämminveristen SM-lähdön voittoa viime elokuussa Vermossa. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Nyt seitsemänvuotias ori sijoittui viime vuoden Seinäjoki Racessa toiseksi Daniel Wäjerstenin Borups Victoryn takana. Viime kausi oli kuopiolaisen Heikki Korhosen omistamalle ja Jukka Hakkaraisen valmentamalle Massimo Hoistille todella menestyksekäs.

Massimo Hoist sijoittui kuudenneksi Solvallassa ajetussa Elitloppetissa. Kotimaassa Massimo Hoist voitti Suur-Hollola-ajon, lämminveristen Suomen mestaruuden sekä St Legerin. Kouvolan Kymi GP:stä huippuori otti kakkostilan Seinäjoen tapaan Borups Victoryn takana.

Seinäjoki Race ajetaan 2100 metrin ryhmäajona. Kilpailuun kutsutaan 10 hevosta.