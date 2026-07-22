Päivän ravit: Vermossa kovia kolmivuotiaita ja junioritähtiäVermon Toto75-ravien herkkupala on todella tasokas Kolmivuotispokaali. Iltaa värittää Hevari Junioritähti -ajajakisa, jossa ajetaan kaksi osalähtöä ja finaali.
Kolmivuotispokaali on kerännyt auton taakse ikäluokan kärkihevoset Reason To Rockin, Scudetton ja Shackhills Hazelin johdolla. Kovaa nousua kärkikaartiin tekee myös Candy Boy Power. Kisan ykköspalkinto on 12 000 euroa.
Kokeneempaa kaartia nähdään illan ykkössarjoissa. Lämminverisille on kultadivisioona 2120 metrin ryhmänä, kylmäverisille on kova tasoitus, jossa pisin takamatka on 40 metriä.
Kylmäveristen koitoksessa paalulta lähtee kova Pastori. Takaa-ajajista välikarsinasta starttaava Pastorin tallikaveri Core pääsi Suonenjoella voittokantaan suoraan tauolta. Pisimmältä pakilta lähtevät Havglimt ja viimeistä kilpailukauttaan hienossa kunnossa taittava Morison.
Lämminveristen kultadivisioonassa tuore Suur-Hollola-viitonen Corazon Combo antaa tasoitusta jouduttuaan arvonnassa kasikaistalle. Vastustajista Fly By Me yllätti viikonloppuna Mikkelissä. Consalvo ja Ubiquarian Face yrittävät varmasti kovaa liikkeelle sisäradoilta.
Ravien alkupäässä ajetaan kaksi Hevari Junioritähti -kisan osalähtöä ja päivän päätteeksi finaali, johon ajajat valitsevat hevosensa pistejärjestyksessä.
Etukäteen hyvissä asemissa vaikuttaisi olevan Tino Keväänranta, jolla on molemmissa osalähdöissä hyvät hevoset.
Illan profiililähtöjä on myös Eri-Aaronin Patsaskilpailu, jonka sarjamääritykseksi on asetettu legendaarisen ravikuninkaan ja periyttäjän ennätyksen mukaan 27,8 ja hitaammat. Kisa on myös rajattu enintään seitsemänvuotiaille.
Skellefteå toimii T86-ravien järjestäjänä Ruotsissa. Pohjois-Ruotsin ravit ovat houkutelleet tuttuun tapaan paljon suomalaisia osallistujia.
2640 metrin matkalla ajettava lämminveristen ykkössarja on koonnut mielenkiintoisen osallistujajoukon. Mikkelissä sunnuntaina toisistaan mittaa ottaneet Daniel Redén ja Daniel Wäjersten ovat pääroolissa myös Skellefteån lähdössä.
Redénin Olly Håleryd saa tiukan haasteen Wäjerstenin Before Takeoffilta sekä H.C.’s Crazy Horselta.Artikkelin aiheet
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