Vakava susihyökkäys Italiassa – koira puolusti pikkupoikaa omalla hengellään Lapsen äiti puuttui tilanteeseen pelastaakseen lapsensa ja auttaakseen koiraa, mutta loukkaantui samalla itse.

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Kuvituskuva. Kuvan susi ei liity tapaukseen. Kuva: Pixabay

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Useat italialaiset tiedotusvälineet raportoivat lauantai-iltana Orbiccianossa, Camaioren kukkuloilla sattuneesta susihyökkäyksestä.

Italialainen sanomalehti Corriere della Sera kertoi ensimmäisenä, että kaksivuotias poika leikki puutarhassa perheen valmistautuessa grillijuhliin. Susi ilmestyi puutarhaan ja lähestyi lasta, mutta perheen Destiny-koira ehti tulla väliin.

Seitsemänvuotias sekarotuinen koira sai rytäkässä pureman kaulaansa ja kuoli. Myös pojan äiti loukkaantui yrittäessään suojella poikaansa ja auttaa koiraansa. Hänet kuljetettiin sairaalaan jatkotutkimuksiin. Pikkupoika ei saanut tilanteessa vammoja.

Hyökkäys on herättänyt uudelleen keskustelun Italiassa susien muuttuvasta käyttäytymisestä. Susia nähdään yhä useammin asutuskeskusten lähellä.

Corriere della Sera: Camaiore, grigliata in giardino, entra un lupo e assale un bimbo di 2 anni: il cane di casa si mette in mezzo e resta ucciso

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