Päivän ravit: Hallitseva ravikuningatar vierailee maan pääradalla Keskiviikkona ravataan tuttuun tapaan Vermossa. Ruotsin keskiviikoissakin on palattu kahden radan Xpress-muotoon.

Vermon Derby-viikko polkaistaan käyntiin keskiviikkona kymmenen lähdön ravitapahtumalla. Illan Toto65-kierros huipentuu suomenhevosten Tammatähteen. Sisäradalta starttaa kaksinkertainen ravikuningatar Suven Sametti, joka uusi tittelinsä heinäkuussa Forssassa. Vastaan asettuvat muun muassa N.P. Liitotähti, Ciiran Tähti ja kuningatartittelin niukasti hävinnyt Lakan Leija.

Illan suurimmat setelit jaetaan kylmäveristen Tuplaa voittosumma -lähdöissä, joita ajetaan kaksi kappaletta. Nämä ovat lähdöt viisi ja kuusi.

Suomenhevosten ykkössarja ajetaan lyhyenä ryhmäajona. Sisäradalta kiihdyttää matkaan suurkimppa Team Vermon omistama Bolt Kronos. Ori palaa tositoimiin kuukauden mittaiselta tauolta. Vastassa ovat hyvävireiset Vinci Power ja BWT Ellospank.

Neljännessä Toto65-kohteessa nähdään tuore Derby-vitonen Kuuselan Wiltteri. Ori ampaisee matkaan takarivin lähtöpaikalta.

Vermon ravit alkavat kello 18. Toto65-peli starttaa kello 19.10 ravien neljännestä lähdöstä.

TotoTV-lähetyksessä ovat asiantuntijoina Lauri Hyvönen sekä elävä ravilegenda Pekka Korpi. Lähetyksen juontaa Antti Pylkkänen. Vermossa haastattelijana toimii Tappi Hoikka. Lähetysaika on 18.30-23.00.

Ruotsin puolella on palattu syysaikaan ja kahdelle eri paikkakunnalle. Xpress-pelin rataparina toimii Solvalla ja Åby.

Kierroksen ykköslähdöt ovat Solvallassa ajettavat Fillies and Mares -lähtö sekä The Owners Trophy. Tasaisissa tasoitusajoissa on monta mahdollista menestyjää. Ensin mainitussa lähdössä Timo Nurmoksen tallin Queen Ratzeputz on mahdollinen menestyjä. Jälkimmäisessä lähdössä K M Hästfarm i Holm AB:n omistama Wish Me Magic starttaa matkaan paalulta. Hanna Lähdekorpi valmentaa hevosta.

Toto86-peli starttaa kello 21.30.