Hevosalan korkeakouluopintoja on syksyllä tarjolla verkossaHämeen ammattikorkeakoulussa (HAMK) on ensi syksynä mahdollisuus suorittaa 15 osaamispisteen kokonaisuus hevosalan opintoja avoimessa AMK:ssa. Opinnot ovat sataprosenttisesti verkossa tehtävää, itsenäistä opiskelua.
Opintosisällöistä vastaava lehtori Terhi Thuneberg kertoo, että HAMK:n avoimessa ammattikorkeakoulussa on voinut jo vuosia suorittaa hevosalan korkeakoulutasoisia opintoja. Tulevana syksynä tarjolla on kolme kurssia, jotka yhdessä muodostavat Hyvinvoiva hevonen -opintokokonaisuuden.
Syksyn verkko-opinnoissa on tarjolla neljän osaamispisteen osiot hevosen hyvinvoinnista ja käyttäytymisestä sekä hevosjalostuksesta. Seitsemän osaamispisteen kurssin taas muodostaa osio hevosen ravinnontarpeesta ja ruokinnasta.
”Hevosen hyvinvointi ja sen lajityypilliset tarpeet kiinnostavat tänä päivänä. Oleellisesti hevosen hyvinvointiin vaikuttavat myös ruokinta ja jalostus”, toteaa Thuneberg.
Opinnot linkittyvät Mittarit hevosen hyvinvointiin -hankkeeseen, jossa valmistui ohjeisto hevosen hyvinvoinnin mittaamiseen. HAMK avaa ilmoittautumiset verkko-opintoihin elokuun 3. päivänä. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Opinnoissa ei ole lainkaan lähipäiviä, vaan kaikki opiskelu tapahtuu oman tietokoneen äärellä.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat