Päivän ravit: Seinäjoella totopelaajan painajainenTorstaina pistetään jalalla koreasti Seinäjoella 11 lähdön verran. Toto5-peliin on mahtunut tällä kertaa jopa kolme kylmäverilähtöä.
Jo illan toisessa lähdössä nähdään mielenkiintoinen suoritus. Riina Rekilän luokkavarsa Viking Wania kilpailee toista kertaa Suomessa tällä kaudella. Viime viikolla Teivossa ori rullasi voittojuoksussaan päätöskierroksen 12-vauhtia.
Yksi illan mielenkiintoisimpia tapauksia on kuusivuotiaaksi kääntynyt Tulilatva. Mauri Korkiavuoren suojatti nähtiin viime vuonna Villinmiehen Tammakilpailun finaalissa, jonne se myös päätti kautensa. Pikkukuningatar-lähdössä tamma sijoittui Cimalluksen jälkeen toiseksi.
Illan Toto5-pelissä voi neljättä kohdetta kutsua hyvällä syyllä totoajan painajaiseksi – niin sekalainen seurakunta lähtee tavoittelemaan voittoa neljältä eri paalulta. Jos tähän lähtöön löytää voittavan varman, on saavutettu etua pelikansaan nähden runsain mitoin.
Seinäjoella kisataan myös amatööriohjastajien SM-lähtö, jossa mukana on 12 C-lisenssillä ajavaa ohjastajaa. Jonna Kurhelalla on ohjastettavana Kurhelan ravitallin Maybe Hot. Samainen työpari voitti huhtikuussa Porissa keulapaikalta, ja sisäradalta on varmasti tähtäimessä keulajuoksu tälläkin kertaa.
Iltapäivällä Gotlannissa ajetaan Visbyn ravit. Visbyn ravirata on erittäin suositeltava kesälomakohde, ja kauniilla saarella viihtyy muutenkin mainiosti.
Illalla Ruotsin pääravit ovat Örebrossa. Suomalaisvalmentajista Örebrossa kilpailevat Katja Melkko ja Petri Salmela.
Melkon tallista viivalla on Amore D’Fama. Salmelalta kilpailevat Nefertite sisu sekä Matador Sisu.
- Osaston luetuimmat