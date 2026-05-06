Hippoksen muutosneuvottelut päättyivät – irtisanomisia, osa-aikaistamisia ja toimenkuvan muutoksiaRaviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestön Suomen Hippoksen muutosneuvottelujen piirissä oli koko järjestön henkilöstö.
Hippoksen keskiviikkona julkaiseman tiedotteen mukaan neuvottelujen lopputuloksena päädyttiin viiden henkilön työsuhteen päättymiseen, osa-aikaistamiseen tai olennaisiin toimenkuvien muutoksiin.
Toimenpiteiden arvioidaan tuovan yhteensä noin 200 000 euron vuotuiset säästöt. Täysimääräisesti kustannussäästöjen arvioidaan toteutuvan tilikaudella 2027.
Muutosneuvottelujen käynnistämisestä tiedotettiin huhtikuun puolivälin alla. Tuolloin mahdollisen vähennys- tai muutostarpeen kerrottiin koskevan enintään yhdeksää henkilöä.
