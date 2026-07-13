Suurmestaruuden lähtölista valmis – kisan säännöt veivät Alarik Huikean takariviin Suurmestaruudessa on mukana neljä hevosta Antti Ojanperän tallista. Ari Moilanen nähdään Evartin rattailla.

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Juhliiko Pro myös Mikkelissä Suurmestaruuden voittoa? Kuva: Elina Paavola

MT Hevoset | Ravit Kaj Närhinen

Kolmipäiväisten St Michel -ravien perjantain ja lauantain lähtölistat ovat valmistuneet. Lauantaina ravataan urheilullisesti kovatasoiset T75-finaalit. Iltapäivän suurin ykköspalkinto maksetaan kuitenkin kylmäveristen Suurmestaruudessa. 25 000 euron ykköspalkintoa tavoittelee 10 valjakkoa.

Osallistujista peräti neljä on Antti Ojanperän tallista. Pihtiputaalaistallin uusinta tulokasta V.G. Voittoa ei nähdä Mikkelissä.

Ojanperän nelikon arpaonni ei ollut suotuisin. Herra Heinämies sai viitoradan Pron sisäpuolelta. Evartti starttaa puolestaan Pron ulkopuolelta. Suurmestaruuden sääntöjen mukaan takarivistä starttaavat kaksi ennätykseltään heikointa. Suur-Hollola-ajon voittaneen Alarik Huikean ennätys 21,3 ei riittänyt eturivin lähtöpaikkaan. Santtu Raitalan ohjastama kuusivuotias starttaa takarivistä Antti Ala-Rantalan Gott Klirrin kanssa.

Jukka Torvinen nähdään tuttuun tapaana Herra Heinämiehen rattailla. Hannu Torvinen jatkaa Pron ohjastajana Ari Moilasen tarttuessa Evartin ohjaksiin.

Suurmestaruus ajetaan Mikkelin lauantain T75-kierroksen päätöskohteena.

St Michel -sunnuntain lähtölistat valmistuvat tiistaina.