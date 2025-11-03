Päivän ravit: Raviviikko käyntiin euronelkulla – supertamman poika aloittaa LappeessaLappeessa ajetaan maanantaina yhdeksän lähdön totoravit.
Maanantaina Lappeen ravien pelillinen päämielenkiinto kohdistuu Euronelkkuun, joka ajetaan ravien kuudennesta lähdöstä eteenpäin.
Raviurheilullista mielenkiintoa kerää tätä ennen jo ravien kolmas lähtö, sillä lähdössä debytoi Riina Rekilän kolmivuotias sukuori Marley Wania, jota ohjastaa Rekilän yhteistyökumppani Tuukka Varis.
Marley Wania on supertamma Random Destinyn jälkeläinen. Riina Rekilä menestyi Random Destinyllä hienosti Pohjois-Amerikan radoilla. Tamman jälkeläisistä ovat huipulle kohonneet Walner sekä Tetrick Wania.
Totoajilla on nelkkuriveihinsä kaksi selkeästi erottuvaa niin sanottua kansanvarmaa.
Upeasti uransa aloittanut Poikkeus on ensimmäinen tukijalka. Hienosti esiintynyt Ville Korjuksen suojatti joutuu matkaan takarivistä.
Viimeksi sitkeän kanuunakirin tehnyt Grainfield Cannon on viimeisen kohteen suosikki. Oriin ohjastaja Juha Utala joutuu niin ikään liikkeelle takarivin sisimmältä radalta.
Lappeen ravit starttaavat kello 18.00. Toto4-pelin jättöaika päättyy kello 19.55.
Ruotsin Toto64-peli ratkotaan maanantaina Eskilstunassa. Kakkoskohteen Leandro Wibb aiheuttaa pelaajille harmaita hiuksia, sillä hurjan kapasiteetin omaavalla Conrad Lugauerin suojatilla on taipumusta haksahtaa väärälle askellajille.
Toto64:n peliaika päättyy kello 20.30.Artikkelin aiheet
