Päivän ravit: Porissa ravataan pitkällä kaavallaEnnen St Michel -viikonloppua koukataan vielä länsirannikolle. Porissa ajetaan 12 totolähtöä ja alle pari ponilähtöä. Kisoissa nähdään monta mielenkiintoista aloittelijaa.
Porissa katseet kohdistuvat etenkin nuoriin hevosiin. Kolmivuotiaiden nuorten sarjassa on tasokkaita aloittelijoita Canberra Eastwindin, Koli Hillsin, Benuncion ja Marvin Matchin johdolla.
Illan suurin ykköspalkinto on lämminveristen tammasarjassa, jossa nokalla on 4000 euroa. Kahdeksan hevosen mittelöön lähtevät voitot alla hyville paikoille arvotut Rail Match ja Maarianhaminan tuplavoittaja Star Striker sekä ulkoa aloittava Queen Jennifer.
Suomenhevosten nuorten sarja ajetaan ravien yhdentenätoista lähtönä. Sen seuratuimpia hevosia on kotiradan nelivuotislahjakkuus Enkore, joka on jo koputellut tähtirajaa. Takamatkalta sitä jahtaa kyvykäs Reipas Suomalainen.
Rutinoituneemmista kilpailijoista lämminveristen kovimman ryhmän avainhevonen on kahdesti putkeen voittanut Ken’s Carlos.
Kylmäverisille puolestaan on tarjolla kova tasoitus. Siinä viimeksi Morisoninkin lyönyt Smedheim Braut on kahdelta takamatkalta suosikkeja. Smedheim Brautin rinnalta lähtee Vonkari, jonka rattailla on tällä kertaa omistajavalmentaja Juha Lindroos.
Ruotsissa torstai-illan pääravit ravataan Bergsåkerissa. Suomalaisväriä kisoihin tuovat tuttuun tapaan kotiradan valmentajat Rauno Pöllänen ja Tamara Skutnabb.
Örebrossa ravataan myös torstai-iltana. Timo Nurmoksen tallista kilpailee useampi hevonen illan raveissa, ja Katja Melkolta starttaa Örebrossa kaksi hevosta.
Elian Webin neljävuotias veli Odin Web meni toissa startissaan kovan tuloksen 11,3a. Odin Web todennäköisesti nähdään Derbyn karsinnoissa Vermossa elokuun alussa.Artikkelin aiheet
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