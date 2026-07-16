Halla-aho: Eduskunta koolle tiistaina kello 12 Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho kertoo kutsuneensa eduskunnan koolle opposition pyynnöstä.

Jaa Kuuntele

Hallitus antaa ensi tiistaina eduskunnalle tiedonannon päätöksestä Garden Helsinki -hankkeen ehdollisesta tuesta, kertoo pääministeri Petteri Orpo. MIKKO STIG / LEHTIKUVA.

Uutiset | Politiikka STT & Hermanni Härkönen

Eduskunta kokoontuu tiistaina 21.7. käsittelemään valtioneuvoston tiedonantoa Garden Helsinki -hankkeeseen myönnetystä ehdollisesta valtiontuesta.

Puhemies Jussi Halla-aho kertoo asiasta eduskunnan lähettämässä tiedotteessa.

Aiemmin päivällä Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi pyytäneensä kutsumaan eduskunnan koolle. Hallitus antaa ensi tiistaina eduskunnalle tiedonannon päätöksestä Garden Helsinki -hankkeen ehdollisesta tuesta.

Orpo kertoo asiasta X-viestipalvelussa.

Koko oppositio jätti aiemmin torstaina yhteisen kirjelmän puhemiehelle asiasta. Halla-aho kertoi ennen tätä Ylelle, että kynnys eduskunnan koolle kutsumiseksi voisi ylittyä.

Oppositio ei ole tyytyväinen pääministerin medialle keskiviikkona ja tiistaina antamiin vastauksiin Gardenille myönnetyn ehdollisen valtiontuen päätöksentekoprosessista.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen kertoi yhteisen kirjelmän lähettämisestä STT:lle aamupäivällä.

”Toivomme tällä kirjelmällä edistävämme Halla-ahon harkintaa, ettei jäisi epäselväksi, että tämä on koko opposition tahto”, Tuppurainen kertoi STT:lle puhelimitse.

Kirjelmä on lähetetty tiedoksi myös Orpolle. Mukana kirjelmässä ovat SDP:n, vihreiden, vasemmistoliiton, keskustan ja Liike Nytin eduskuntaryhmien puheenjohtajat.

Tuppuraisen mukaan puhemies Halla-ahon kanta eduskunnan koolle kutsumiseksi on aiemmin ollut penseä. Torstaina Halla-aho kuitenkin kertoi Ylelle myönteisemmästä kannastaan.

Oppositio on vaatinut pitkään eduskunnan koolle kutsumista asiasta, mutta virallista pyyntöä tästä ei vielä ennen torstaita ollut tehty.

Päätökseen jättää kirjelmä vaikutti Tuppuraisen mukaan myös se, että Orpo kertoi olevansa valmis palaamaan kesätauolta eduskunnan eteen.

”Pääministeri on tähän mennessä väistellyt vastuuta ja mediaa, mutta nyt asiassa ei liene enää mitään estettä”, Tuppurainen toteaa.

Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen kertoi STT:lle aiemmin opposition suunnittelevan kirjelmän jättämistä.

Hallitus myönsi kevään 2025 puoliväliriihensä yhteydessä Garden Helsinki -monitoimiareenahankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen valtiontuen.

Orpo arvioi Ylen A-studiossa keskiviikkona suurimmaksi virheekseen asiassa sen, ettei hän ole pystynyt riittävän selkeästi kertomaan, mistä hankkeessa on kysymys. Hän kuitenkin puolusti hanketta sanomalla sen olevan yhä Suomelle kansainvälisesti tärkeä.

Oppositiosta on ihmetelty muun muassa sitä, miksi päätöksenteossa on tukeuduttu hankeyhtiön omiin arvioihin sen työllisyys- ja talousvaikutuksista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja valtionvarainministeriö ovat vasta myöhemmin alkaneet tehdä viranomaisarviota hankkeen tuomista työllisyys-, elinvoima- ja kasvuvaikutuksista.

Orpo ja hänen esikuntansa ovat kiistäneet olleensa tietoisia Helsingin kaupungin vuonna 2024 Gardenista antamasta arviosta, joka sisälsi hankkeen omia arvioita huomattavasti heikommat työllisyysvaikutukset.

Myös kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuoren yhteydet hankkeeseen sekä hänen lobbauksensa suoraan Orpon esikunnalle on herättänyt asiassa kysymyksiä.

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) kertoi keskiviikkona ottavansa tapauksen tutkittavakseen. VTV selvittää, olisiko Gardenin hankeyhtiön tullut ilmoittaa vaikuttamisestaan avoimuusrekisteriin. Yhtiön hallituksen nykyinen puheenjohtaja Vapaavuori ei ollut tehnyt ilmoitusta rekisteriin.