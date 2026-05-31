Elitloppet tarjosi raivoisan näytöksen – Allegiant sooloili absoluuttisen maailmanennätyksen Solvallan ravikeskus kiehui Elitloppetin finaalin äärellä. Ja millainen finaali se olikaan – uskomaton ja unohtumaton. Allegiant oli ylisanojen arvoinen voittoajallaan 07,1a.

Jaa Kuuntele

Allegiant ja Örjan Kihlström liitelivät muiden edellä alusta loppuun. Kihlströmille Elitloppet-voitto oli hänen uransa viides. Kuva: Elina Paavola

MT Hevoset | Ravit Markku Lindström

Tämän vuoden Elitloppet oli täynnä adrenaliinia ensimmäisistä metreistä alkaen. Yksi ennakkosuosikeista Idao De Tillard sekosi askelissaan jo ennen auton irtoamista, ja sen kisa oli hetkessä ohi.

Allegiant sijoittui karsintalähdössään neljänneksi, joten sen lähtörata finaaliin oli toiseksi ulommaisena.

Viisivuotias tamma Allegiant on Elitloppet-voittajana monella tavalla harvinaisuus. Daniel Redénille Elitloppet-ykkönen oli valmentajana toinen. Kuva: Elina Paavola

Tästä huolimatta Örjan Kihlström kiihdytti Allegiantilla suoraan keulaan, eikä 04,7-vauhtisessa avauksessa kenelläkään muulla ollut mitään palaa. Don Fanucci Zet seurasi toisena ja Dream Mine harvassa letkassa kolmantena.

Huutomyrsky yltyi yltymistään, kun Allegiant jatkoi etenemistään radalla aivan tuulispäänä. Kierros kellotettiin 06,0, jolloin yleisön äänenpaine alkoi saavuttaa infernaaliset mittasuhteet.

Daniel Redénin riemulla ei ollut rajoja voiton jälkeen. Kuva: Elina Paavola

Suosikeista Inexess Bleulle vauhti oli liian kovaa, ja hevonen sekosi laukalle noin 400 metriä ennen maalia.

Karmivan tuntuisesta alku- ja matkavauhdista huolimatta Allegiantille ei ollut tänään pysäyttäjää. Örjan Kihlströmin selkä pysyi muiden etupuolella loppuun asti. Allegiant yksinkertaisesti kieltäytyi väsymästä.

Karsintavoittaja ja Allegiantin tallikaveri Don Fanucci Zet joutui heittämään loppusuoralla pyyhkeen kehään, ja toiseksi nousi Dream Mine. Takajoukoissa juossut toinen karsintavoittaja Go On Boy sai kanuunakiristään palkinnoksi kolmannen sijan.

Loppuaika 07,1a on ravihevosten kaikkien aikojen kovin tulos millä ratatyypillä tahansa.

Toinen merkittävä tekijä on se, että Allegiant on tamma. Edellinen tammavoittaja Elitloppetissa on Moni Maker, joka voitti kisan vuonna 1998.

Allegiant oli jo kaksivuotiaana USA:ssa ikäluokkansa ehdotonta kärkeä, ja Euroopassa se on jatkanut hurjaa menoaan. Kuva: Elina Paavola

Edellinen tämän ratatyypin maailmanennätys oli Sebastian K:n nimissä. Sebastian K juoksi ajan 07,7a 5/8 mailin radalla Poconossa vuonna 2014. Euroopassa käytössä olevilla kilometrin radoilla kovin noteeraus oli ranskalaisen Horsy Dreamin Elitloppetissa kaksi vuotta sitten juoksema 08,0a.

Allegiantin valmentaja on Daniel Redén ja sen omistaa Eagle Horses AB. Finaalin voittaja kuittasi viiden miljoonan kruunun ykköspalkinnon.

Ohjastaja Örjan Kihlström sanoi, että voittoa on vaikeaa sulattaa, sillä hän on tamman suorituksesta niin ymmällään.

”Luulin loppukaarteessa vielä voittavani Elitloppetin, mutta voittaja vain jatkoi samaa vauhtia. Minun pitää sulatella koko tätä päivää, vaikea koota ajatuksia.” Jörgen Westholm

”Karsinnassa finaalipaikka oli hilkulla, mutta halusin ajaa sisäratajuoksun. Se oli uhkapeliä, mutta jälkikäteen ajatellen meillä oli onnea matkassa karsinnassa. Finaaliin olimme päättäneet ladata alkuun.”

”Millä tyylillä tamma teki sen, ja mitä me tehtiin. Ajettiin liian kovaa alusta, sen tunsi kärryille. Ei mikään muu hevonen Olisi pystynyt tuohon suoritukseen”, Kihlström päivitteli.

Dream Minen ja Jobspostin valmentaja Jörgen Westholm sanoi, ettei Allegiantin kaltaista esitystä voisi mikään hevonen tehdä. Hän sanoi olevansa tyytyväinen omiin hevosiinsa. Jobspost sijoittui neljänneksi Go on Boyn jälkeen.

”Luulin loppukaarteessa vielä voittavani Elitloppetin, mutta voittaja vain jatkoi samaa vauhtia. Minun pitää sulatella koko tätä päivää, vaikea koota ajatuksia”, Westholm kommentoi MT Hevosille heti kisan jälkeen tallialueella.

Go On Boyn ohjastaja Roman Derieux oli tallialueella voittajan esityksestä täysin äimän käkenä.

”Emme saaneet mitään toivoa tämän lähdön voittamisesta missään vaiheessa. Voittaja jatkoi vain samalla vauhdilla loppuun asti. Meille ei jäänyt mitään jossiteltavaa tänään.”