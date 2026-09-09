Google kaavailee Suomeen yli 13 miljardin euron investointeja – sähkötarve kattaa jopa puolet Loviisan ydinvoimalastaKokonaisuuteen kuuluu investointeja datakeskuksiin ja kumppanuuksia useissa kaupungeissa.
Teknologiajätti Google kertoo suunnittelevansa yli 13 miljardin euron investointeja Suomessa seuraavien kahden vuoden aikana. Kyseessä on yhtiön suurin yksittäinen investointi Euroopassa.
”Investointi osoittaa Suomen olevan edelläkävijä vastuullisen tekoälyinfrastruktuurin rakentamisessa”, tiedotteessa sanotaan.
Google kertoo tekevänsä investointeja muun muassa datakeskuksiin ja niitä tukevaan infrastruktuuriin. Kokonaisuuteen kuuluu myös kumppanuuksia Haminassa, Kajaanissa, Muhoksella ja Vaalassa.
Työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan yli 37 000 työpaikkaa eri puolilla maata.
Googlen mukaan vuosina 2027–2028 hankkeen arvioidaan kasvattavan Suomen bruttokansantuotetta keskimäärin 3,6 miljardilla eurolla vuodessa. Työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan yli 37 000 työpaikkaa eri puolilla maata.
Noin 16 000 näistä työpaikoista arvioidaan olevan rakennusteollisuudessa. Kun laitokset ovat toiminnassa, niiden työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan 7 000 työpaikkaa vuodessa.
Samalla kerrottiin, että Google ja Fortum ovat allekirjoittaneet 22 vuoden sähkönostosopimuksen. Se kattaa jopa puolet Loviisan ydinvoimalan kapasiteetista sekä antaa taloudellisen varmuuden laitoksen tehonkorotuksille ja käyttöiän pidentämiselle vuoteen 2050.
Google on toiminut Suomessa yli 15 vuotta. Vuonna 2009 Google osti Haminasta entisen paperitehtaan ja muutti sen datakeskukseksi.
Juttua täydennetty 9.9. kello 10:57Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat