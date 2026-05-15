Viikonlopun ravit: Kultaloimet ja Satakunta Senior raviviikon kruunuina

Viikonlopun ravit: Kultaloimet ja Satakunta Senior raviviikon kruunuinaViikonloppuna ravataan kotimaassa Joensuussa, Porissa, Torniossa ja Härmän PowerParkissa. Pori järjestää viikon pääravit, joissa nähdään kolme suurkilpailua.
Perjantai 15. toukokuuta
Joensuun iltaraveissa nähdään Kurri Jari Bokon paluu tositoimiin. Iikka Nurmosen valmennettava on pitänyt lähes neljä kuukautta taukoa. Viime vuonna kuuluisan kiekkoilijan mukaan nimetty ravuri näytti hurjaa luokkaansa useaan otteeseen. Alustavan tiedon mukaan kaikki kengät otetaan hevoselta pois.
Päävastustajana on paalulta starttaava Spitfire P.C, jonka Eija Karppinen on taikonut ilmiömäiseen kuntoon. Tornion kaltaista ylivoimavoittoa ei ole tänään luvassa, mutta nousua sarjoissaan tekevä ruuna tarjonnee hyvän matsin. Eija Karppisen haastattelun voi lukea MT Hevosista.
Suomenhevosten kovimmassa ryhmässä kovakuntoinen trio Toviiri, Villihumu ja Lottopotti Pee ottavat toisistaan mittaa. Uskotoivolla riittäisi luokka näissä kekkereissä, mutta takarivin uloin lähtöpaikka hiekoittaa menestystoiveita jossain määrin.
Ruotsin pääravit ajetaan Tukholmassa. Nelivuotiaitten tammojen lähdössä on koossa hieno sakki. Kevättalven starteissa kolme peräkkäistä voittoa ottanut Katja Melkon valmentama Unique Creation saa haastetta Terästallit Oy:n ja Garde Stable AB:n omistamalta Bonsse Gardelta sekä Petri Salmelan treenaamalta Kobra Brickiltä. Näillä on kuitenkin lisähaastetta heikoista lähtöpaikoista.
Lauantai 16. toukokuuta
Porin lauantairavien ohjelmassa on molempien rotujen Kultaloimet sekä 5-6-vuotiaille suomenhevosille rajattu Satakunta Senior.
Kylmäveristen Kultaloimi on jätetty Toto75-pelin ulkopuolelle todennäköisesti sen vuoksi, että viivalla on ainoastaan kuusi hevosta. Mielenkiintoa lähdöstä ei puutu, sillä hallitseva ravikuningas V.G. Voitto kohtaa kisassa muun muassa Vänrikin, Wertin sekä Morisonin.
Lämminveristen Kultaloimessa on mielenkiintoista nähdä Imperatorin suoritus. Paluustartissaan Oulun Number Onessa Hanna Lepistön valmentama ori juuttui kolmannelle radalle, mihin nähden viides sija oli suorastaan upea suoritus.
Eturivin ulkoradalta starttaava Combat Fighter oli Finlandia-ajossa pussissa, ja tuli voimat tallella maaliin. Kaikesta päätellen Antti Ojanperän suojatti on jättiläiskunnossa.
Juho Ihamuotilalta debytoi Suomessa mielenkiintoinen Heradames, joka on viimeisimmän Ranskan kilpailunsa perusteella mielenkiintoinen lisä Suomen avoimiin lähtöihin. Ihamuotilan haastattelun voi lukea lauantaina MT Hevosista.
Satakunta Seniorissa nähdään uusintaottelu Carun ja Alarik Huikean välillä. Oman lusikkansa soppaan työntää Heikki Hoffren väsymättömän Häijymiehen kanssa. Varovaisista tallikommenteista huolimatta Caru palasi viime viikonloppuna Vermossa tositoimiin todella hienon näköisenä.
Lauantaina kisataan niin sanotut saunaravit Torniossa. Iltakuudelta alkavien ravien ohjelmassa on yhdeksän lähtöä. Etukäteen mielenkiintoisinta seurattavaa on Lil Runnerin paluu starttiin pitkältä tauolta. Matti Nisonen antoi hevosesta kommentit tällä viikolla MT Hevosissa.
Pohjoismaiden ainoalla mailin radalla Tingsrydissä on jaossa pisteitä Elitloppetiin. Kultadivisioona näyttää osallistujalistaltaan todella mairealta. Maililla tulee todennäköisimmin vauhtia pitämään jo Elitloppet-kutsun saanut A Fair Day, jolla Oscar Ginman tähdännee keulaan.
Niinikään Elitloppet-lipun jo saaneella Jobspostilla on kaksi Vincennesin voittoa alkuvuodesta. Jörgen Westholmin suojatti on todella mielenkiintoinen kilpailija lauantaina. Double Deceiveriltä odotetaan parannusta kauden keskinkertaisen avausstartin jälkeen.
Jörgen Westholmin kommentit lauantain starttihevosista sekä kummankin Elitloppet-hevosen Jobspostin ja Dream Minen kuulumisista voi lukea lauantaiaamuna MT Hevosista.
Sunnuntai 17. toukokuuta
Sunnuntaina ravataan kauden avausravit Härmän PowerParkissa. Viikonloppuna voi MT Hevosista lukea raviradan omistajan Pekka Lillbackan haastattelun, jossa hän kertoo myös kasvattamansa huippuhevosen Weikon kuulumisia.
Pohjoismaiset pääravit ajetaan Kööpenhaminassa, missä ajetaan perinteinen suurkilpailu Copenhagen Cup. Kilpailun ennakon voi lukea viikonloppuna MT Hevosista.
