Suomenhevosten Varsalive ihastuttaa kaksi viikkoa MT Hevosten sivuilla – lähetys nyt käynnissä Suomen Hippoksen suosittu Varsalive näkyy aina 29.5 saakka myös MT Hevosten sivuilla. Lähetys on avoinna vuorokauden ympäri.

Suomenhevosten Varsaliveä pääset seuraamaan MT Hevosten kautta. Kuva: Sanne Katainen

MT Hevoset | Ravit Jarkko Sirkiä & Laura Ruohola

Suuren suosion saavuttanutta live-lähetystä seurataan Villi-etuliitteellä suomenhevosia kasvattavan Kari-Markku Karjalaisen Kara-tallilta Orimattilasta.

Varsalive välittää reaaliaikaista kuvaa varsojen ensiviikoista ympäri vuorokauden. Katsojat pääsevät seuraamaan suomenhevosvarsojen yöllisiä touhuja karsinassa sekä ulkoiluja turvallisesti hiekkatarhassa ennen kesälaitumelle siirtymistä.

Liven tähtinä esiintyvät Villihuuma ja sen 23.4. syntynyt tammavarsa, Villituisku ja 8.5. syntynyt tammavarsa sekä Jemmatar ja 9.5. syntynyt orivarsa

Ensimmäisenä julkaisuvuonnaan 2022 suomenhevosten Varsalive keräsi YouTubeen yli 15 000 katselukertaa. Viime vuonna live keräsi pelkästään YouTubessa yli 35 000 katselukertaa.