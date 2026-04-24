Viikonlopun ravit: Lounasravit Oulussa, huippumatsi Seinäjoki Racessa ja V.G. Voiton paluu

Viikonlopun ravit: Lounasravit Oulussa, huippumatsi Seinäjoki Racessa ja V.G. Voiton paluuSuurkilpailukausi on toden teolla käsillä. Seinäjoen lauantairaveissa on paitsi tunnelmaa, myös laatua. Myös Ruotsin puolella nähdään huikeaa raviurheilua.
Perjantai 24. huhtikuuta
Raviviikonloppu käynnistyy poikkeuksellisesti kotimaisilla lounasraveilla, kun Oulussa ravataan kello 11 alkaen. Ohjelmassa on komeasti yksitoista lähtöä.
Urheilupuolella avainosassa on Arto Laurukainen, jonka tallista viivalla ovat hyvin kulkeneet Meno-Antti ja Villitopi. Molempien ohjissa on tällä kertaa Tino Keväänranta.
Illalla Kouvolassa ajetaan perjantaina nostalgiaravit. Yleisöä rohkaistaan pukeutumaan vanhan ajan ravityyliin, ja ravien aikana muistellaan menneitä. Järjestäjät ovat asiansa kanssa tosissaan, sillä pääsylippuun sisältyy lihapiirakka kahdella nakilla.
Kouvolassa riittää ihmeteltävää ponilähdön ja yhdeksän ravilähdön verran. Toto5-pelin päätöskohteessa jännitetään, saako viime vuonna lähes virheetöntä työtä tehnyt E L Maestro voittotilinsä auki kevään kolmannella yrittämällä.
Åbyssä juostaan perjantaina Kungapokalenin ja Drottningspokalenin karsinnat. Koko illan on siis luvassa todella kovien nelivuotiaiden suorituksia.
Veikko Haapakankaalta on kisoissa mukana Dencos T.D. Hanna Lähdekorven tallista karsintoihin osallistuu Halina S.H. Katja Melkko tuo perjantaina starttiin Pure Stellan, jota ohjastaa Jorma Kontio.
Illan aikana lähdöissä nähdään tukku huippuhevosia. Maininnan arvoisia ovat ainakin Wise Guy, Nightlife In, Eol, Pure Count, Xanthis Kylie, Mountcastle, Blank ja Pure Athena. Ilta on suorastaan hengästyttävä.
Lauantai 25. huhtikuuta
Seinäjoella laitetaan lauantaina pöytä koreaksi. Päivän päälähtö Seinäjoki Race on Massimo Hoistin ja Borups Victoryn uusintamatsi viime vuodelta. Heikki Korhosen kasvatilla on lähtöpaikkojen suhteen etulyöntiasema. Massimo Hoistista voi lukea perjantai-iltana laajan artikkelin MT Hevosista.
MT Hevosissa on myös Matias Salon kuulumiset. Salon valmennettava ja löytö Star Photo on lauantaina elämänsä kovimmassa lähdössä, kun se osallistuu Seinäjoki Raceen.
Kylmäveristen kultadivisioonassa koetaan V.G. Voiton kauden avaus. Seppo Suurosen suojatti saa olla heti avauksessa tosissaan, sillä Pro on ehtinyt hankkiutua kevään korvalla kovaan kuntoon.
Seinäjoella juostaan myös Etain Royalin nimissä kulkeva maratonmatka, joka on kerännyt useammankin pitkän matkan spesialistin. Kokonaisuudessaan kyseessä on toistaiseksi tämän vuoden hienoin ravipäivä.
Ruotsin T85 ratkotaan Örebrossa. Kultadivisioonassa ratkotaan Paralympiatravetin finalisteja. Lähdön kovin kolmikko on Get A Wish, Bicc’s Tobee ja Kentucky River. Diamantstoetissa itseoikeutettu suosikki on Alessandro Gocciadoron Clarissa, joka osoitti kauden avauksessa kuuluvansa edelleen maanosan tammaeliittiin.
Örebrossa pelimiehiä miellyttää jopa neljän miljoonan euron jackpot.
Sunnuntai 26. huhtikuuta
Sunnuntaina otetaan jo vähän rauhallisemmin. Ravikausi avataan Ylivieskassa kymmenen lähdön totoraveilla. MT Hevosista voi lukea Ylivieskan ravitoimintaa pyörittävän Pohjanmaan ravi ry:n puheenjohtajan Katri Helmisen haastattelun.
Raviviikko pannaan pakettiin länsinaapurin Vaggerydissä. Pelimuotona on sunnuntaiseen tapaan Toto75.
