Suomen Toto75-karonkka: Ravikuningatar palasi Seinäjoelle voittamaan Kotimaan Toto75-kierros ravattiin Lakeuksilla. Iltapäivän suurimmat setelit jaettiin avoimen tason lämminverisille ja kylmäveritammoille.

1. Suven Sametti

Sisäradalta matkaan startannut suursuosikki Suven Sametti menetti aluksi johtopaikan, mutta Tapio Perttunen oli valppaana ja nosti hevosen toiselle radalle edeten ensimmäisessä kaarteessa aina keulapaikalle saakka. Kleppe Spödå jatkoi johtavan takana. Avauspuolikas mentiin 22,0-vauhtia, minkä jälkeen tahti tasaantui keulapaikalla.

Suosikin kovin haastaja Ciiran Tähti laukkasi lähtösuoralla. Loppusuoralla suosikki hallitsi varmoin ottein. Suven Sametti on kilpaillut edellisen kerran Seinäjoella vuonna 2021, milloin tamma voitti kuningatarkilpailun. Tutun Impi oli toinen ja vahvan laukanpaikkauksen tehnyt Ciiran Tähti sijoittui kolmanneksi. Tapio Perttunen valmentaa seitsemänvuotiasta tammaa, jonka on kasvattanut Team 4 Tenoria. Perttuset & Nea ja Pekka omistavat hevosen. Pinja Kalenius hoitaa tammaa.

2. Tähtisekki

Toto75-pelin avauskohteessa nähtiin hieno esitys, kun Kangasniemeltä Seinäjoelle saapunut Tähtisekki dominoi kera Terho Rautiaisen. Kahden poisjäännin myötä vitosradalta startannut ori kiersi kolmannen radan kautta johtavan rinnalle. Siitä hevonen teki rankan juoksun nitistäen keulassa juosseen Wauhtin ja pitäen muut helposti takanaan. Voittotulos oli 25,0. Ravitalli Moukantuuri Oy omistaa hevosen, jonka on kasvattanut Tähen Talli. Rautiainen myös valmentaa hevosta.

3. Next Direction

Rata-arvonnan voittanut Next Direction starttasi matkaan ykkösradalta. Siitä ruuna puolusti vaivattomasti johtopaikan. Pahin haastaja Consalvo laukkasi alkumatkasta. Johtavan ulkopuolelle ilmestyi American Hero, joka piti tahdin rauhallisena. Avauspuolikas mentiin 11,0-vauhtia, jonka jälkeen tahti tasaantui huomattavasti. Lopussa Hannu Torvinen antoi ajokilleen menoluvan ja se irtosi helppoon voittoon. Callela Ikaros oli toinen ja Com Milton kolmas. Timo Hulkkonen valmentaa Next Directionia, jonka omistaa Team Look The Winners. Jalohepo Oy on kasvattaja.