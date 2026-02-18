Päivän ravit: Hannu Torvinen Vermon avainkuskiVermon Toto75 on kotimaisen raviurheilun keihäänkärki ennen torstaitaukoa. Ruotsissa ja Norjassa keskiviikko huipentuu haastavaan Toto86-peliin.
Hannu Torvisella on Vermossa useampikin suosikki ohjastettavanaan. Hienoon talvikuntoon noussut Xanthia Kemp on ulkoradan lähtöradasta huolimatta vahvoilla Toto75:n päättävässä tammalähdössä.
Edellisessä startissaan voittokantaan komealla keulajuoksulla palannut Torvisen ajokki Saldo KS saa pelikansan vankan suosion. Saldo KS:n kasvattajan ja osaomistajan Eeva-Liisa Penttilän haastattelun voi lukea keskiviikkona MT Hevosista.
Erinomaiset voittosaumat Hannu Torvisella on myös kakkoskohteen Anchoragella, joka olisi keulasta vahvoilla. Pirkkalalaisohjastaja hakee yllätyksiä Tuuskasella ja Ashley Hopella.
Ajajaliigassa Hannu Torvinen on noussut Ari Moilasen rinnalle neljänneksi 14 voitollaan. Santtu Raitala on liigassa täysin omissa sfääreissään 58 voitolla. Jarmo Saarela (23 voittoa) ja Tuukka Varis (16 voittoa) ovat muut kärkikolmikon ohjastajat.
Vermon kymmenen lähtöä käsittävät ravit alkavat kello 18.00. Toto75 käynnistyy kello 19.00. Seiskavitosessa on jaossa ylimääräistä jackpot-rahaa lähes 30 000 euroa, mikä ryydittää myötätuulessa olevan kuningaspelin vaihtoa myös tänään.
Toto86 ravataan keskiviikkona kahdessa valtakunnassa. Pelin kohteet ajetaan Bjerkessä ja Solvallassa.
Solvallassa on joukko suomalaisia ravureita kilpailemassa. Riina Rekilä ohjastaa valmentamaansa Viking Waniaa illan kolmannessa lähdössä kello 20.03.
Tuomas Pakkasen Lake’s Edina jatkaa hienosti sujunutta talveaan Ruotsin puolella. Tallin Ruotsin filiaalista vastaava Elina Pakkanen ohjastaa tammaa keskiviikkona.
Elina Leinosella on Solvallan illassa kolme ajokkia. Verduzzon ja Lukanoksen vastuuvalmentaja on Anne Nuottanen-Tuomela, Juliet Ray puolestaan on Marjo-Kristiina Niemisen listoilla.
Toto86 alkaa kello 21.30.
