Onko ”myy, myy, myy” raviradalle tärkeämpi kuin ”myö, myö, myö”? Toivottavasti Lappeenrannan Ravirata oy:n hallituksessa ymmärrettiin millaisen riskin he ottivat Teemu Keskitalon erottaessaan, Ville Toivonen pohtii kommentissaan.

Teemu Keskitalo on monille tuttu sekä raviradan johtajana että aktiiviraviurheilijana. Kuva: Elina Paavola

MT Hevoset | Ravit Kommentti Ville Toivonen

Uutiset raviratojen vetäjien vaihtumisista harvoin aiheuttavat kovin suuria tunteenpurkauksia. Suomessa on 19 maakuntaravirataa, ja kun valtaosalla niistä on edelleen omat toimitusjohtajansa, jossakin joku vaihtuu käytännössä joka vuosi.

Yleensä reaktiot vaihdoksiin ovat lähinnä toteavia. Lauantaina uutisoitu Teemu Keskitalon irtisanominen Lappeenrannan raviradan toimitusjohtajan paikalta on kuitenkin ollut toista maata. Asia on ollut viime päivät ravipiirien kova puheenaihe, eivätkä laineet näytä aivan heti tasoittuvankaan.

Keskitalon potkut herättävät ihmisissä reaktioita paristakin syystä. Ensinnäkin Teemu Keskitalo on itsekin aktiiviraviurheilija ja monille paljon tutumpi kuin raviratojen johtajat keskimäärin. Myös hänen valintansa raviradan toimitusjohtajaksi loppuvuodesta 2022 oli suurempi puheenaihe kuin vastaavat nimitykset yleensä.

Toinen ja paljon suurempi syy ihmettelylle on, että Teemu Keskitalon aikana Lappeenrannassa on tapahtunut paljon hyviä asioita.

Aktiivisella ja osallistuvalla otteellaan Keskitalo on saanut paikallisen raviväen taakseen ja puhaltamaan yhteen hiileen.

Lappeenrannan raviradalla oli takanaan monella lailla huonoja vuosia, ja sekä talous että alueen yhteishenki ovat olleet kauniisti ilmaistuna koetuksella.

Keskitalon aikana radan alueita on kunnostettu talkoovoimin, ja kasvojen kohotus on ollut merkittävä.

Toimitusjohtaja toimii osakeyhtiön hallituksen luottamuksen varassa. Luottamusta joko on tai sitä ei ole.

Itse todistin muutosta viime syksynä Villinmiehen Tammakilpailun karsintaillassa.

”En ole ihan just käynyt Lappeessa raveissa ja täytyy sanoa, että olen ihan positiivisesti yllättynyt. Ei täällä ihmeitä ole tapahtunut, mutta maalillakin saa paljon aikaan”, summasin havaintoni sosiaalisessa mediassa.

Lappeenrannan raviradan hyvä meininki ei ole jäänyt huomiotta. Vuonna 2023 se palkittiin vuoden hevosenomistajaystävällisimpänä ratana, vuonna 2024 vuoden raviratana ja vuonna 2025 Lappeenrannan vuoden tapahtumatoimijana.

Iso voitto oli myös vuoden 2027 Kuninkuusravien saaminen Lappeenrantaan.

Jos ja kun hallitus ei pitänyt Teemu Keskitaloa parhaana vaihtoehtona Lappeenrannan Kuninkuusravien järjestäjäksi, sen piti toimia nyt.

Hyvän toimitusjohtajan ei tarvitse olla talkoopäällikkö eikä talkoopäällikkö välttämättä ole hyvä toimitusjohtaja. Teemu Keskitalon aikana raviratayhtiö kuitenkin on sekä kasvattanut liikevaihtoaan että parantanut tulostaan.

Toimitusjohtaja toimii osakeyhtiön hallituksen luottamuksen varassa. Luottamusta joko on tai sitä ei ole. Lappeenrannan Ravirata oy:n hallituksella oli täysi oikeus irtisanoa Teemu Keskitalo.

Hallituksen puheenjohtaja Timo Sakselan mukaan asiaa ei päätetty hetkessä, vaan sitä oli mietitty jo jonkin aikaa.

Takalaitana toimitusjohtaja-asiassa kolkuttelevat puolentoista vuoden päästä järjestettävät Kuninkuusravit. Jos ja kun hallitus ei pitänyt Teemu Keskitaloa parhaana vaihtoehtona Lappeenrannan Kuninkuusravien järjestäjäksi, sen piti toimia nyt.

Uuden toimitusjohtajan valinnassa menee oma aikansa, eikä tuleva toimitusjohtaja välttämättä pääse aloittamaan aivan heti. Tulevien Kuninkuusravien vetäjän on kuitenkin pakko olla Lappeenrannan raviradan ruorissa viimeistään loppukeväästä.

Lappeenranta on pienimmästä päästä maakuntaratoja, ja sellaisella yhdessä tekemisen merkitys on erityisen suuri. Juuri tässä puolessa Teemu Keskitalo onnistui.

”Erityisesti myyntiosaaminen ja yhteistyökumppanuuksien hoito tulee olemaan isossa roolissa jatkossa”, puheenjohtaja Timo Saksela kuvaili MT:n haastattelussa lauantaina.

Jokseenkin samaan aikaan kun Saksela antoi puhelimessa kommenttinsa, Lappeenrannan raviradalla piti alkaa talkoot. Keskitalon potkuista kuultuaan talkooväki kuitenkin oli kerännyt tavaransa ja lähtenyt koteihinsa.

Lappeenrannalle myönnettiin vuoden 2027 Kuninkuusravit Hippoksen valtuuskunnan kokouksessa marraskuussa 2023. Oikealla Teemu Keskitalo vierellään Teivon raviradan silloinen toimitusjohtaja Elina Hirvonen sekä Powerparkin raviradan puuhamies Pekka Lillbacka. Teivossa ravataan Kuninkuusravit vuonna 2026 ja Powerparkissa vuonna 2028. Kuva: Ville Toivonen

Raviratojen taloustilanne on keskimäärin surkean ja katastrofaalisen välimaastossa. Toimintatuet pienenevät ja oman alueen hevosväen on otettava jatkuvasti enemmän vastuuta raviratojen arjen pyörittämisestä.

Lappeenranta on pienimmästä päästä maakuntaratoja, ja sellaisella yhdessä tekemisen merkitys on erityisen suuri. Juuri tässä puolessa Teemu Keskitalo onnistui, ja sen takia hänen erottamisensa oli iso riski.

”Ihmiset ovat taas kokeneet, että sillä mitä täällä yhdessä tehdään on oikeasti merkitystä. Että sillä saadaan näkyviä asioita aikaan”, eräs paikallinen raviaktiivi kiteytti tunnelmat Keskitalon ajasta.

Asian käsittely jatkuu.

Kaksi ratayhtiön hallituksen jäsentä on eronnut, lisäksi suurin yksittäinen osakkeenomistaja Etelä-Karjalan Ravinaiset vaatii ylimääräisen yhtiökokouksen järjestämistä. Tiettävästi osa radan yhteistyökumppaneista harkitsee yhteistyön lopettamista.

Teemu Keskitalo ei tietenkään ole täydellinen raviradan toimitusjohtaja eikä sen korvaamattomampi kuin kukaan muukaan. Hänen tekemänsä työ on kuitenkin ollut näinä aikoina todella arvokasta.

Timo Sakselan mainitsemat myyntityö ja yhteistyökumppanuuksien hoito ovat äärettömän tärkeitä Kuninkuusraveja kohti mentäessä. Kuninkuusravien tulos tehdään tarkalla taloudenpidolla, johon kuuluvat sekä ankara myynti että kulujen todella tarkka seuraaminen.

Toisaalta Kuninkuusravit ovat myös ja ennen kaikkea alueen oman raviyhteisön voimannäyttö. Jättimäinen ponnistus, joka perustuu aina hyvin suurelta osin talkootyöhön ja yhdessä tekemiseen.

Täytyy toivoa, että Lappeenrannan Ravirata oy:n hallituksessa on tiedetty, mihin he ryhtyivät. Äkkiä nimittäin tuntuisi, että olisi helpompi palkata lisäkäsiä myyntiä ja taloutta vahvistamaan kuin hankkia yhteishenkeä ostopalveluna.

”Myy” on tärkeä sana Lappeenrannan Kuninkuusravien järjestämisessä.

Silti luulen, että ”myö” on vielä tärkeämpi.

Kirjoittaja on MT:n toimittaja.