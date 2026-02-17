Päivän ravit: Eija Sorvisto Oulun hahmo, Kenzo Benois kisaa VincennesissäOulussa ravataan tiistaina yhdeksän lähdön ravit. Ranskassa talvehtivalla Antti Ojanperällä on tänäänkin hevonen Vincennesissä viivalla.
Oulun lähdöissä ei ikävä kyllä ole tiistaina tungosta. Ohjelmassa on useampi seitsemän hevosen lähtö. Ravien avauslähdössä on viivalla vain kuusi hevosta. Lisäksi alun perin 12 hevosen montélähtö kärsii poissaoloista.
Hevospula on tänäkin talvena riesa etenkin kylmäveristen puolella. Oulun raveihin ilmoittautui kolmeen kylmäverilähtöön yhteensä 21 hevosta.
Eija Sorvisto pyrkii jatkamaan Oulussa huikeaa alkuvuoden menestysputkeaan. Ylivieskalaisvalmentajan 17 starttia ovat tähän asti tuottaneet kymmenen voittoa, kuusi kakkossijaa ja yhden kolmosen.
Sorviston tallin Champagne Love ja Nirvana Newport ovat molemmat lähtöjensä suosikkeja tiistaina. Nirvana Newport on Toto5-pelissä monen varmavalinta.
Oulun ravit alkavat kello 18.00. Toto5-peli starttaa kello 19.10.
Antti Ojanperän suojateista Ranskassa on tiistaina starttivuorossa Kenzo Benois. Ruuna sijoittui uudenvuodenaattona Vincennesissä kolmanneksi, mutta tämän vuoden kahdesta startista ei menestystä ole irronnut.
Lähdön voittaja kuittaa vaivoistaan 18 450 euroa. Kenzo Benois juoksee Vincennesin kuudennessa lähdössä kello 17.50.
Ruotsissa ravit juostaan Jägersrossa. Toto64-peliä koristaa pikkuinen lähes 64 000 euron jackpot.
Lauantaina Hanna Lähdekorpi kuittasi Åbystä voiton Halina S.H:lla ja kolmossijan Bold Requestilla. Tiistain kisoissa Lähdekorpi on mukana kahdella valmennettavallaan.
Sekä avauskohteessa juokseva Steady Victory että toisessa kohteessa starttaava That’s So Clever kilpailevat hyvässä kunnossa. Jälkimmäisen tehtävä vaikuttaa siinä määrin sopivalta, että hevonen on takarivin paikasta huolimatta otettava ajoissa kuitille.
Åbyn Toto64 potkaistaan käyntiin kello 20.30.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat