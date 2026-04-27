Päivän ravit: Seppo Suurosen voittajatyypillä nappisarja Kevät tekee uutta tuloaan viikonlopun lumimyrskyn jälkeen. Vappuviikon ensitahdit soitetaan Mikkelissä.

Seppo Suurosella on Mikkelissä sekä kilpailevia että kilpailuoikeutta hakevia hevosia. Kuva: Elina Paavola

MT Hevoset | Ravit Markku Lindström

Mikkelissä ohjaksiin tarttuu suomalaisen raviurheilun merkkihenkilö Risto Airaksinen. Harvakseltaan tätä nykyä ohjastava Airaksinen ei ole tänä vuonna vielä ollut mukana ravikilpailuissa.

Hämeenkoskella vaikuttava raviurheilun uranuurtaja ohjastaa Mikkelissä Seppo Suurosen valmentamaa Johan Coccolaa. Lisäksi samasta tallista ponnistava nelivuotias Arvo ottaa koelähdössä raviuransa ensiaskeleita Airaksisen kanssa.

Mikkelin koelähdössä on muitakin mielenkiintoisia aloittelijoita. Seppo Suurosen tallista kilpailuoikeutta hakee myös nelivuotias Tare, jota ohjastaa Henri Bollström. Hannu Pelkosen tallista debytoi Kuuselan Tähti, joka on samasta emästä kuin Kuuselan Winneri.

Euronelkun tukipilari tulee myös Suurosen tallista. Corea on startannut urallaan seitsemän kertaa, ja kuusi kertaa tamma on voittanut kisansa. Ainoassa voitottomassa startissaan Tureliuksen tytär sijoittui toiseksi.

Suuronen on löytänyt Corealle sattuvan sarjan, sillä tamma on tienannut tarkalleen 15 000 euron sarjamäärityksen verran rahaa. Lisäksi vastassa on vain tammoja.

Rata-arvonnassa Corea on saanut ulkoradan paikan. Tamma ei ole missään nimessä keulariippuvainen. Ulkoradasta huolimatta se saattaa joka tapauksessa kuitata johtopaikan alkuselvittelyjen jälkeen.

Ruotsissa ajetaan Toto64-ravit Färjestadissa. Pelin avauskohteessa on alustavien peliprosenttien valossa ylivoimaisesti kierroksen pelatuin hevonen.

Howtoreach W.F. on saanut pelikansan luoton. Mikään ihme se ei ole, sillä Fredrik Wallinin valmentamalla tammalla on alla voitto Bollnäsin lauantailähdössä. Esitys oli hyvä, vaikka voitto tulikin voimakkaasti ajettuna. Jos peliosuus pysyy pilvissä, varmistajat huomioivat epävarman, mutta kyvykkään Hickovelocissimon ajoissa.