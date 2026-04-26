Ylivieskan raviradalla ei surkutella vaan tehdään Ylivieskan raviradan puheenjohtaja Katri Helminen on tyytyväinen nykyiseen kilpailupäivien määrään. Kauden avausravit kiinnostivat hyvin alueen harrastajia.

Ylivieskassa ajetaan tänä vuonna seitsemät ravit. Kuva: Elina Paavola

Kaj Närhinen

Keskisen ravirata Ylivieskassa on sopeuttanut toimintaansa voimakkaasti viimeisten vuosien aikana. Vielä viime kaudella kilpailukausi käsitti yhdeksän ravipäivää. Sunnuntaina alkava ravikausi 2026 sisältää Ylivieskassa vain seitsemän ravipäivää.

Ravitoimintaa pyörittävän Pohjanmaan ravi ry:n puheenjohtaja Katri Helminen painottaa kilpailupäivien vähentämisen olevan luonnollinen reagointi muuttuvaan toimintaympäristöön. Keskisen rata kuuluu samaan ravialueeseen kuin Kaustinen ja Seinäjoki. Katri Helmisen mukaan tälle kaudelle ravialueen tuli vähentää kolme ravipäivää. Samanaikaisesti Ylivieskan raviradan toimintatuki väheni noin 30 prosentilla.

”Laskimme realistisesti, että Ylivieska voi luopua kahdesta ravipäivästä. Viime vuonna kausi alkoi maaliskuussa ja loppui marraskuussa. Tänä vuonna ajetaan kerran kuussa huhtikuusta lokakuuhun. Yritetään välttää pahimmat ongelmakohdat rataolosuhteiden kanssa”, Katri Helminen toteaa.

Keskisen radan toiminta on hyvin pitkälti johtokuntavetoista. Rata hankkii sarjojen laadinnan sekä ilmoittautumisten hoidon ostopalveluina Kaustisen raviradalla työskentelevältä Janne Jääskeläiseltä.

Katri Helminen kiittelee alueen hevosihmisten talkoohenkeä.

Eläinlääkäri työskenteelvä Katri Helminen palkittiin vuonna 2023 Suomen Hippoksen kultaisella ansiomerkillä. Kuva: Elina Paavola

”Eihän me saataisi raveja järjestettyä ilman talkoolaisia. Senkin puoleen kerran kuukaudessa on sopiva tahti ajaa kilpaa. Ei talkoolaisilta voi vaatia loputtomasti oman aikansa uhraamista yhdistystoiminnalle.”

Puheenjohtaja iloitsee kauden avausravien vetovoimasta alueen valmentajien keskuudessa. Sunnuntaina Ylivieskassa kilpailee yhteensä 152 hevosta ja ponia.

”Meille ei tullut hevospulaa, vaan nyt on katoksista pulaa”, Katri Helminen nauraa.

Helminen painottaa Keskisen radan sijaitsevan keskeisellä paikalla.

”Suomen Hippoksen tekemien tilastojen mukaan meille saapuu valtaosa kilpailijoista sadan kilometrin säteeltä. Kyllähän se kertoo selkeästi, että meidän alueelta löytyy vielä paljon raviurheilevia ihmisiä”, hän painottaa.

Alkavan ravikauden kohokohtia ovat helatorstain ravit sekä elokuussa ajettava T75-päivä. Helatorstaina ohjelmassa oleva suomenhevostammojen Helätin-ajo ajetaan tänä vuonna avoimena ryhmäajona 5100 euron ykköspalkinnolla.

”Päätettiin palata takaisin tasoitusajosta ryhmälähtöön. Eihän Kuninkuusraveissakaan ajeta avoimilla tammoilla tasoituslähtöjä”, Helminen toteaa.

Elokuisen T75-päivän kruununa olevan kylmäveristen Ruunaruhtinas-kilpailun sarjamääritys muuttui puolestaan tasoitusajoksi. Aiemmin kilpailu ajettiin kahden lähdön kilpailuna. Viime vuonna mukaan uskaltautui ainoastaan kuusi ruunaa.

Norjalainen Stumne Fyr on voittanut kahtena viime vuonna Ruunaruhtinas-kilpailun. Ole Johan Östre ja Merete Viksås juhlimassa voittoa viime vuonna. Kuva: Mia Maki-Maunus

Tänä vuonna kisa ajetaan 15 000 euron ykköspalkinnolla 2600 metrin tasoitusajona.

”Avoimen sarjan ruuna starttaavat 60 metrin takamatkalta. Toivottavasti uudella konseptilla saadaan urheilullisesti tasapainoisempi lähtö. Kisa tuntuu kiinnostavan uudella sarjamäärityksellä edelleen Norjan ja Ruotsin suunnalla. Stumne Fyrin taustajoukot ovat ilmaisseet halukkuutensa tulla tänäkin vuonna Ylivieskaan.”

Puheenjohtaja katsoo luottavaisena Keskisen raviradan tulevaisuuteen. Katri Helminen huomauttaa pienempien raviratojen palanneen entisaikojen toimintatapoihin, jossa toimintaa pyöritetään talkoovoimin.

”Olihan meilläkin aiemmin toiminnanjohtaja. Ehkä raviradat oppivat vähän liian hyvälle takavuosina. Nyt rahaa on käytössä vähemmän, ja on pakko priorisoida mihin resurssit käytetään. Radanhoitokin hoidetaan meillä hyvin pitkälti talkoovoimin”, hän toteaa.

”Kyllä tässä puheenjohtajanakin saa aika monta tuntia käyttää pelkästään tukihakemusten tekemiseen ja kirjanpitäjän kanssa tositteiden läpikäymiseen.”

Samalla Katri Helminen muistuttaa talkoovoimalla pyörivän raviradan olevan alueen harrastajia varten.

”Mikäli tulevaisuudessa ei löytyisi aatteellisen työn tekijöitä, on mietittävä raviradan merkitystä alueen hevosharrastajille. Silloin minusta on kyseenalaistettava koko raviradan olemassaolo.”