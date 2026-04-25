Kyra Kyrklund sponsoroi pararatsastaja Jonna Aaltosta – ”Mielettömän hienoa saada omalta idoliltaan tällainen tuki” Kouluratsastusmaailman elävä legenda Kyra Kyrklund lähti mahdollistamaan pararatsastaja Jonna Aaltosen olympiaunelmia.

Kuva: Jarno Mela

Kouluratsastuksen moninkertainen olympiaedustaja ja lajin maailman arvostetuimpiin valmentajiin kuuluva Kyra Kyrklund on tehnyt merkittävän lahjoituksen pararatsastaja Jonna Aaltoselle ja erikseen myös Suomen parakoulujoukkueelle.

Asiasta kertovan Suomen Ratsastajainliiton tiedotteen mukaan Kyrklund luovuttaa Ypäjällä muutama viikko sitten pitämänsä valmennus- ja opetusklinikan tulot parakouluratsastajille. Potista 10 000 euroa menee kilpailuavustuksena Aaltoselle ja 5 000 euroa parakoulujoukkueelle. Klinikan järjestivät yhteistyössä Ratsastajainliitto ja Ypäjän Hevosopisto.

”Kun luin Jonnasta ja siitä, että hänellä on kaksi hevosta, joiden ylläpitoa hän ei pystynyt maksamaan, eikä hän saanut Olympiakomitealta tukea, ajattelin auttaa”, Kyrklund kertoo tiedotteessa.

Kuva: Iita-Maria Ahtiainen / SRL

Ryhmässä V kilpaileva Jonna Aaltonen on kansainvälisellä maailmanlistalla kymmenes. Hän saavutti Laxton For U:lla Pariisin paralympialaisissa henkilökohtaisen ennätystuloksensa ja on kilpaillut kaksi kertaa EM-tasolla.

Hausjärveläinen kouluratsastusvalmentaja ja hevosalan yrittäjä sai vuonna 2021 koronarokotteesta selkäydintulehduksen, joka jätti keskushermostoon pysyviä vaurioita. Aaltonen sai kansainvälisen tason paraluokituksen alkuvuodesta 2023, ja teki samana vuonna ensimmäisen kilpailukautensa parakouluratsastajana.

”On mielettömän hienoa saada omalta idoliltaan tällainen tuki, sanattomaksi vetää. Olen ihan valtavan kiitollinen tästä avusta, joka tulee kyllä todella tarpeeseen”, Jonna Aaltonen kiittää SRL:n tiedotteessa.

”On myös todella upeaa, että saadaan Kyralta tällainen tuki ja huomionosoitus pararatsastukselle. Oma motivaationi on aina ollut korkea ja nyt se on tämän myötä vielä vähän korkeampi, jos mahdollista.”

Jo pitkään Englannissa ja ennen sitä Ruotsissa asunut Kyra Kyrklund laittaa osaltaan hyvän kiertämään. Kyrklund kertoo itse saaneensa tarvittua apua nuorena ratsastajana.

”Aikoinaan kun olin Ruskeasuolla, siellä oli vanha rouva Marjatta Myrberg, joka oli niin sanottu sponsori jo siihen aikaan. Hän esimerkiksi maksoi Keskustallille sellaisten oppilaiden tunteja, joilla ei ollut itse varaa maksaa niistä”, Kyrklund kertoo.

”Minä ratsastin hevosta nimeltä Dingo. Sen omistajat halusivat myydä hevosen, jolloin Marjatta osti sen ja antoi minun käyttööni. Hän maksoi sen kaikki talli- ja kilpailukulut. Se oli siihen aikaan, kun minulla oli myös Piccolo. Minulla ei olisi ikinä ollut varaa maksaa kahta hevosta, mutta sen ansiosta, että Marjatta auttoi, pystyin pitämään myös Dingon.”

Ratsukko voitti Suomen mestaruuden, ja Kyrklund lainasi sen esimerkiksi Jenny Erikssonille, joka voitti sillä junioreiden tai nuorten SM-kisat. Dingo ei noussut Grand Prix -tasolle, mutta oli todella hyvä Prix St Georges ja Intermediate I -tason hevonen, ja kilpaili kansainvälisestikin.

Tiedotteessa Kyrklund tuo esille myös parakouluratsastuksen parissa pitkään toimineen valmentajakollega Janne Berghin.

”Hän on pitkään kehittänyt Suomen pararatsastusta, ja toivottavasti tämä auttaa myös Jannea saavuttamaan päämääräänsä”, päättää Kyra Kyrklund.