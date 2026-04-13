Suomen Hippos aloittaa muutosneuvottelut Muutosneuvotteluiden mahdollinen vähennystarve koskee enintään yhdeksää henkilöä.

Suomen Hippoksen toimitilat ovat Vermon raviradalla. Kuva: Lari Lievonen

MT Hevoset | Ravit Kaj Närhinen

Suomalaisen raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestö Suomen Hippos ry aloittaa tuotannollisista, taloudellisista ja toiminnan uudelleen järjestelyistä johtuvista syistä organisaation kaikkia toimihenkilöitä koskevat muutosneuvottelut.

Keskusjärjestö perustelee julkaisemassaan tiedotteessa muutosneuvotteluiden aloittamista hevostalouden toimintaympäristössä tapahtuneilla muutoksilla. Lisäksi Suomen Hippoksen palvelut ovat muuttuneet entistä digitaalisemmiksi ja asiointi siirtyy yhä enemmän sähköiseen asiointiin.

Muutosneuvottelut alkavat huhtikuun 20. päivä. Niissä neuvotellaan yhdessä henkilöstön edustajien kanssa työnantajan ehdotuksista muutos- ja säästötoimenpiteiksi. Lisäksi käydään läpi toimenpiteiden perusteet ja vaikutukset.

Harkinnassa on myös tehtävien yhdistäminen ja toimenkuvien uudelleen organisointi.

Mahdollinen vähennys-/muutostarve koskee enintään yhdeksää henkilöä. Muutosneuvottelut halutaan käydä hyvässä vuorovaikutuksessa yhdessä työntekijöiden kanssa. Neuvotteluissa pyritään etsimään vaihtoehtoja siten, että henkilöstövaikutukset voitaisiin minimoida.

Keskusjärjestön puheenjohtaja Antti Lehtisalo toteaa muutosneuvotteluiden avulla turvattavan Suomen Hippoksen pitkän tähtäimen toimintakyky sekä taloudellinen vakaus.

”Toimintasuunnitelmamme mukaisesti vuoden 2026 aikana keskeinen tavoite on valmistella toimiala ja organisaatio toiminnallisesti uuteen rahapelimarkkinaan ja sen tuomaan muutokseen. Tuemme organisaation henkilöstöä parhaalla mahdollisella tavalla myös näiden raskaiden uutisten aikana”, Suomen Hippoksen puheenjohtaja Antti Lehtisalo toteaa tiedotteessa.

Muutosneuvottelut käydään työnantajan ja työntekijöiden edustajien välillä. Niistä tiedotetaan ulospäin seuraavan kerran muutosneuvotteluiden päätyttyä.