Ravivihje: Ideavarmalla Toto86-pelin jackpot-jahtiin Ruotsin Toto86-peli ravataan Xpress-muodossa. Rataparina on Solvalla ja Åby. Peliaika päättyy kello 21.30.

Jaa artikkeli

Erik Lindegren ohjastaa kierroksen luotetuinta hevosta Ackuratessia, joka kilpailee neljännessä Toto86-kohteessa. Kuva: LJ

MT Hevoset | Ravivihjeet 16:50 Toni Sarkama

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Lisärahaa on tarjolla tänään yli 800 000 euroa, jonka ansiosta potti on tänään jopa 1,6 miljoonaa euroa. Kierroksella riittää haastavuutta, vaikka neljännen kohteen pelipankki Ackuratess hieman helpottaa rivin rakennetta. Vihjesysteemi rakennetaan tänään kolmella varmalla. Niistä kaksi eivät ole edes kohdelähtönsä suosikkeja. Vihjesysteemissä pelataan kolmesta suosikista kokonaan ohi.

Päivän varma

Ackuratess (T86-4) on pitkin hampain vihjesysteemin varma, vaikka nelivuotiaan tamman peliosuus onkin kirjoitushetkellä hieman yläkantissa. Lupaava aloittelija tuo vihjesysteemiin sopivaa osuvuutta, sillä systeemin kaksi muuta varmaa ei ole kovinkaan todennäköisiä voittajia, mikä vaikeuttaa osuvuutta selvästi.

Toissa kerralla Solvallassa hevonen voitti hallituin ottein keulapaikalta hieman raskaissa olosuhteissa. Varaa jäi todella paljon. Tamma myös kiihdytti terävästi auton takaa liikkeelle ja vastaavanlaisena koko matkan johtoon on hyvä mahdollisuus. Viimeksi se käynnistyi myös terävästi liikkeelle laukaten kuitenkin ensimmäiseen kaarteeseen. Sen jälkeen valjakko teki hyvän esityksen viidennestä ulkoa ehtien toiseksi. Vähäinen rutiini on juurikin se isoin riskitekijä suosikin osalta.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Päivän ideavarmat

Ninja’s Kiss (T86-6) on kirjoitushetkellä vasta kohteensa nelossuosikki alle kymmenen prosentin peliosuudella. Lähtöpaikka on haastava, mutta tamman peliosuus kasvanee selvästi iltaa kohti. Kenkäpakon myötä hevoselle tulee tänään kengät jalkaan, mutta se on menestynyt myös silläkin balanssilla. Pitkään huippuvireessä kilpaillut Ninja’s Kiss on osoittanut tulevansa myös raskaammankin reissun päätteeksi. Viimeksi valjakko oli hyvätasoisessa lähdössä pussissa maaliin saakka. Hevosen olemus miellytti kovasti.

Global C.Lucky (T86-8) on sisäradalla keulaan ja kukat -taktiikalla liikkeellä, ja jos valjakko pystyy tuon keulapaikan puolustamaan, ei siitä ole kovin helppoa tulla lopussakaan ohi. Toissa kerralla Solvallassa valjakko juhli vastaavalla taktiikalla ylivoimavoittoa. Viimeksi Bergsåkerin divisioonalähdössä hevonen taipui lopussa, eikä sillä ollut aivan paras päivänsä. Silti yhteen starttiin on tuijotettu liikaa.

Vihjesysteemi

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

8,7,6,10 (5,12)

6,3,4,7,5,9 (1,2)

3,2,6,11,10 (4,8)

3 Ackuratess (7,5)

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

1,12,14,6,2,10,11,7 (13,9)

11 Ninja’s Kiss (3,5)

7,9,11,4,13 (5,2)

1 Global C.Lucky (3,6)

4800 riviä - 144 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä