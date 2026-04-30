Päivän ravit: Killerillä vappumenot pitkän kaavan mukaan, Antti Ojanperän Ranskan kävijä Bodenin lounaissaVappuaattona ravataan Jyväskylässä peräti 12 lähdön Iltaravit. Vappusiman nauttimisen ohessa voi seurata Ruotsin puolelta Bodenin lounasraveja ja Gävlen Toto64-ajoja.
Killerillä seurataan mielenkiinnolla Iikka Nurmosen tallista pitkältä tauolta palaavaa God Knowsia. Takavuosien menestyjän kuulumiset voi lukea torstaina MT Hevosista.
Nurmosen suojatin kovin vastus starttaa rahasarjaan takarivistä. El Cheapo on voittanut puolet alkuvuoden kuudesta startistaan. Saana Koivusen valmennettava sijoittui kolme viikkoa sitten Lahdessa kuudenneksi, mutta tätä ennen Vermosta ja Teivosta napsahti voitot.
Voimankoitos palaa lauantailähdöistä Killerin iltaraveihin. Kovissa lähdöissä juossut Matti Riipisen valmennettava saa vastaansa Seloistotähden, joka palasi Teivossa voittajana radoille. Myös Boikotti, Hovilan Oiva ja Fiilistä ovat maininnan arvoisia.
Killerillä juostaan myös amatööriohjastajien SM-osalähtö, jossa 11 C-lisenssillä ohjastavaa kuskia ottaa mittaa toisistaan.
Bodenin lounasraveissa nähdään tuttuun tapaan lukuisia suomalaistaustaisia hevosia ja ohjastajia. Huomioitava on Antti Ojanperän Kenzo Benois. Oulun paluustartissa pari viikkoa sitten Santtu Raitala ajoi takajoukoista lyhyen kirin. Bodenissa ohjaksiin tarttuu Tuukka Varis, jolla on iltapäivän aikana kaikkiaan viisi ohjastustehtävää.
Illalla Ruotsin pääravit ajetaan Gävlessä. Nosto tulee kylmäverilähdöstä, jossa kilpailee kuusivuotiaaksi kääntynyt nuorisotähti Majblomster. Jan-Olov Perssonin huipputamma on startannut huhtikuussa kaksi kertaa. Esitysten perusteella hevosella on kaikki hyvin.
Viime toukokuussa Solvallan Elitkampenissa Majblomster sijoittui neljänneksi. Kilometriajallaan 19,8a Majblomsterista tuli kautta aikain kolmas 1.20-rajan alittanut kylmäveritamma.
Poikkeuksellinen on myös Majblomsterin voittosumma. Urallaan 35 kertaa kilpaillut huipputamma on tienannut radoilta rahaa reilut 350 000 euroa, joka tekee keskimäärin noin kymppitonnin kilpailua kohti.
Vappuaaton aikataulut:
Boden 13.20, Toto4 13.20, Toto5 14.47
Jyväskylä 18.00, Toto5 19.10
Gävle 19.20, Toto64 20.30
- Osaston luetuimmat