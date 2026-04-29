Diamond Truppo näytti heti luokkansa – voittoaika 10,0a ja kutsu Finlandia-ajoon Mikko Laakkosen talven kova hankinta Diamond Truppo aloitti Hanna Lepistön tallista Finlandia-paikan arvoisesti.

Jaa Kuuntele

Hanna Lepistö ja Mikko Laakkonen riemuitsivat Diamond Trupon hienon voiton jälkeen. Kuva: Ville Toivonen

Ville Toivonen

Suurhevosenomistaja Mikko Laakkosen ML Stable oy:lleen talvella hankkima Diamond Truppo on odotettu ja mielenkiintoinen lisä Suomen ykkössarjoihin. Liki puoli miljoonaa euroa tienanneen oriin luokka on tiedossa, ja sen debyyttiä Hanna Lepistön tallista seurattiin suurennuslasilla.

Diamond Trupon aloitus oli loistava. Ohjastaja Tommi Kylliäinen sai oriin toiseen pariin ulos, mistä valjakko aloitti kirinsä kohti keulassa kovaa vauhtia pitänyttä Goodwin Zetiä viimeisellä takasuoralla.

Loppusuoran alussa Diamond Truppo oli saavuttanut keulahevosen ja loppusuoralla se lipui selvään voittoon. Voittoaika oli kauden kotimainen kärkitulos 10,0a.

Hienon suorituksen jälkeen oli odotettu seremonia, kun Vermon kilpailupäällikkö Jarkko Korhonen kutsui Diamond Trupon puolentoista viikon päästä ajettavaan Finlandia-ajoon.

”Kyllä, olemme tulossa”, Hanna Lepistö vastasi tuoreeltaan kutsuun voittajahaastattelussa.

Mikko Laakkonen ja Tommi Kylliäinen nostivat peukut pystyyn Jarkko Korhosen luovuttaman Finlandia-kutsun kunniaksi. Kuva: Ville Toivonen

Diamond Trupon suoritus oli luonnollisesti taustajoukkojen mieleen.

”Tiesin, että tämä on ihan oikea hevonen, ja sen kanssa tulee kiva kesä. Tämä oli vasta alkusoittoa, ensimmäinen startti tauolta, ja parempaa on luvassa”, Lepistö painotti voittajahaastattelussa.

Mikko Laakkonen myhäili voiton jälkeen tyytyväisenä.

”Odotin, että hevonen pärjää, mutta en uskonut sen olevan heti ihan näin hyvä”, hän summasi.

Diamond Trupon edellinen kilpailu oli vuodenvaihteelta. Vermon voitossa jäi varaakin, sillä ori tuli maaliin vetolaput vetämättä.

”Käytetään ne sitten Finlandiassa”, Hanna Lepistö naurahti Mikko Laakkoselle.