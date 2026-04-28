Finlandia-kutsu odotettuun osoitteeseenSeinäjoki Racessa hienosti kolmanneksi sijoittunut Need’em puolustaa Suomen värejä Finlandia-ajossa. Miika Tenhusen suojatti on kahdeksas kisaan kutsuttu osallistuja.
Vajaan kahden viikon päästä Vermossa ajettavan Finlandia-ajon kahdeksas kutsuttu osallistuja on Need’em. Miika Tenhusen suojatti sijoittui lauantaina hienosti kolmanneksi Seinäjoki Racessa. Valmentaja on iloinen Finlandia-kutsusta. Seinäjoen suoritus miellytti tuusniemeläisvalmentajaa.
”Hienoa saada kutsu Finlandia-ajoon. Se on palautunut oikein hyvin Seinäjoen kisasta. Vermossa sen pitäisi olla vieläkin parempi, sillä kovat startit vievät hevosen kuntoa varmasti eteenpäin”, Miika Tenhunen kertoo Vermon tiedotteessa.
Ruotsissa syntynyt nyt seitsemänvuotias Need’em siirtyi Tenhusen talliin reilut pari vuotta sitten. Toissa vuonna ruuna voitti Elitloppet-lauantaina Klass I -finaalin täyden matkan SE-tuloksella 10,6a.
Miika Tenhusen mukaan kahden viikon starttiväli sopii Need’emille hyvin. Iikka Nurmonen jatkaa Need’emin ohjissa myös Vermossa.
”Pohdimme Iikan kanssa pieniä varustemuutoksia Vermoon, joilla hevosta saataisiin vielä paremmaksi.”
Finlandia-viikonloppu ravataan Vermossa 9.-10. toukokuuta. 100 000 euron ykköspalkinnolla ajettava Finlandia-ajo on sunnuntain ohjelmassa. Mailin matkan kisaan kutsutaan yhteensä 10 hevosta. Lähtölista valmistuu maanantaina 4. toukokuuta.
Finlandia-ajoon kutsutut hevoset
1. Combat Fighter (Suomi) - valmentaja Antti Ojanperä
2. High on Pepper (Ruotsi) - valmentaja Katja Melkko
3. Massimo Hoist (Suomi) - valmentaja Jukka Hakkarainen
4. Diva Ek (Italia) - valmentaja Alessandro Gocciadoro
5. Keep Asking (Ruotsi) - valmentaja Daniel Redén
6. Mellby Knekt (Ruotsi) - valmentaja Timo Nurmos
7. Betting Pacer (Ruotsi) - valmentaja Björn Goop
8. Need'em (Suomi) - valmentaja Miika Tenhunen
- Osaston luetuimmat