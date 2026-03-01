Jasmin Seppälä-Geerink tyytyväinen hyvästä tuloksesta luokan nuorimmalla hevosella Maailmancup-luokan paras suomalainen oli Hollannissa asuva Jasmin Seppälä-Geerink hevosellaan Attention Z. Pari sai kaksi pudotusta.

Jaa Kuuntele

Jasmin Seppälän Attention Z oli maailmancup-luokan nuorin hevonen. Kuva: Heidi Lammi

MT Hevoset | Ratsastus Miia Lahtinen

Jasmin Seppälä-Geerink oli erittäin tyytyväinen kahden pudotuksen rataan vain yhdeksänvuotiaan Attention Z:n kanssa.

”On se jo aiemminkin tuntunut siltä, että se voisi olla valmis, mutta olen iän puolesta säästellyt sitä. Potentiaalia löytyy”, hän sanoo.

Tunne radalla oli satulaan oikein hyvä.

”Niin varmaa suorittamista! Pari virhettä tuli, joita täytyy hioa pois. Täytyy muistaa, että jokainen tällainen rata on minullekin opettelua”, Seppälä-Geerink myhäilee.

Ratsukon yhteiseen tulevaisuuteen toki vaikuttaa se, että Seppälä-Geerink pitää hollantilaisen miehensä Sander Geerinkin kanssa myyntitallia, ja sitä myöten kaikki hevoset ovat myynnissä.

”Se on fakta, että sekin (Attention Z) joskus lähtee ja pitää miettiä oikea aika myynnille. Tuollainen nuori hevonen kiinnostaa aina”, hän muistuttaa.

Seppälä-Geerink kiirehti kilpailusta suoraan lentokentälle. Hän kertoi saaneensa sovittua aviomiehensä kanssa, että tämä ajaa hevoset Hollantiin ja pitkittyneestä flunssasta kärsivä vaimo saa lentää kotiin.

”En olisi varmaan selvinnyt ajamisesta nyt”, hän sanoo.

Cayadina hyppää välillä vakuuttavasti, välillä pudottaa puomin. Kuva: Heidi Lammi

Anna-Julia Kontio teki Cayadinalla vakuuttavan alkuradan, mutta loppuradasta putosi kolme puomia ja aikavirheitä tuli yksi.

Jälkianalyysissä Kontio keskittyi hyviin asioihin. Hevonen tuntui satulaan taas paremmalta. Se keskittyi hyvin yhdessä hänen kanssaan ja hyppäsi alkuradan erinomaisesti.

Pienen virheen jälkeen loppuradalta katosi kuitenkin rytmi ja keskittyminen herpaantui.

Vaikka myös lauantaina 155 sentin grand prix -luokassa tuli puomeja, Kontio oli tyytyväinen siihen, että tuli Suomeen.

”Oli hienoa nähdä tämä kisa täällä, ja mielenkiinnolla odotan taas uutta vuotta”, hän sanoo.

Petra Heikkinen kilpaili HIHS:sä vain yhdellä hevosella, sillä yhteen tähteen ilmoitettu Lordin 3 loukkaantui. Kuva: Heidi Lammi

Petra Heikkinen ratsasti Oechie-K:lla ensimmäisen maailmancupinsa ja sai neljä pudotusta. Hän oli pettynyt ja kertoi, että Oechie-K on hevonen, jolle kaksi isoa luokka perättäisinä päivinä ei vain sovi.

”No, nyt se on tehty. Jo verryttelyssä tunsin, että hevosella on kroppa väsynyt. En myöskään ratsastanut parhaalla mahdollisella tavalla. Viimeisellä linjalla hevonen oli jo ihan tyhjä”, Heikkinen sanoo.

Petra Heikkinen kiitti hevostaan radan jälkeen. Kuva: Heidi Lammi

Nyt HIHS:sä päätähtäin oli kuitenkin hyvin sujuneessa lauantain GP:ssä, ja maailmancup oli lisä, joka päätettiin nyt tehdä.

Heikkinen kertoo lähteneensä radalla luottavaisin mielin.

”Se on tuonut mut aina joka radalta maaliin. Ajattelin, että jos se on tehnyt sen aina, miksei se tekisi sitä nyt.”

Ja hän uskoo, että seuraava kerta on sitten parempi.

”Se on tuon hevosen kanssa helposti tehtävissä”, Heikkinen päättää varmasti.