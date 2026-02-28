Jone Illi ihastutti debyytissään, vaikka jättionnistuminen jäi harmittavan lähelle: ”Iso tasonnosto” Helsinki International Horse Show’n toinen pääluokka ratsastettiin lauantai-iltana. Grand prix -luokan voitto meni japanilaiselle Eiken Satolle. Paras suomalainen oli jättitasolla debytoinut Jone Illi, jonka täydellinen onnistuminen jäi hiuskarvan päähän.

Jone Illin ja FWB-ruuna Celtas Quillianin GP-kisa hipoi täydellistä. Kuva: Sanne Katainen

Viiden tähden tasolla 155 sentin estekorkeudella ratsastettu grand prix oli suomalaisittain kaksijakoinen. Jone Illi ja Petra Heikkinen ratsastivat hienosti molemmat selvittäen radan yhdellä pudotuksella. Hyvä rata sinetöi Petra Heikkisen päätöksen osallistua Oechie-K:lla myös maailmancup-luokkaan.

Hänen lisäkseen sunnuntaina maailmancupissa ratsastavat suomalaisista Anna-Julia Kontio ja Jasmin Seppälä-Geerink, joiden radat olivat epäonniset.

Kontio sai maailmancupissa hyppäävällä Cayadinalla neljä pudotusta.

Seppälä-Geerink puolestaan jätti radan Kerel van het Sterrebosin kanssa kesken kerättyään siinä vaiheessa jo kuusi pudotusta. Sunnuntaina Seppälä-Geerinkin hevosena on kokemattomampi, mutta urheilullisempi Attention Z.

Jone Illi ja Celtas Quillian tekivät itsevarman radan. Kuva: Heidi Lammi

Petra Heikkinen sai Oechie-K:n kanssa ainoan pudotuksensa kolmoissarjan A-osalta.

Luokan viimeisenä ratsastajana startannut Jone Illi taas pääsi Celtas Quillianin kanssa puhtaasti radan neljänneksi viimeiselle esteelle asti. Radan lyhyellä sivulla olleelta esteeltä tullut niukka pudotus sai kotiyleisön huokaamaan huimasti.

Tuo niukka pudotus jäi ratsukon ainoaksi, eli tuloksena oli neljä virhepistettä.

”Sinänsä harmittaa vähän. Se oli vähän epäonninen puomi, tosi pieni virhe”, Illi huokaa.

”Lähestyminen oli hyvä, ponnistus oli hyvä. Takajalat vaan tulivat alas millisekunnin liian aikaisin. Se ei ollut hevosen kyvyistä kiinni, eikä myöskään ratsastusvirhe.”

Vaikka jättionnistuminen jäi harmittavan lähelle, Illi oli tyytyväinen sekä rataan että tulokseen.

”Iso tasonnosto, tosi tyytyväinen saa olla. Hevoselle taso ei ole mikään ongelma, eikä myöskään itselle. Tosi hyvä fiilis lähteä tästä eteenpäin.”

Viiden tähden GP-rata 155 sentin tasolla oli Illille ja Celtas Quillianille ratsukon uran ensimmäinen. Muutama viikko sitten he debytoivat 155-tasolla kolmen tähden kisoissa. Ensimmäinen 155-rata meni yhdellä pudotuksella, toinen päättyi keskeytykseen.

”Sielläkin hevonen hyppäsi tosi hyvin, mutta yksi väli jäi pitkäksi ja keskeytettiin”, Illi kuvailee jälkimmäistä luokkaa.

”Hevoseen oli kova luotto. Tiedän, että se yrittää aina kaikkensa. En ole koskaan pelännyt lähteä Scottin (Celtas Quillian) kanssa radalle, luotan aina hevoseen.”

Isommat radat isommissa kisoissa eivät tarkoita ainoastaan estekoon nousua, vaan tehtävät vaikeutuvat muutenkin.

”Siinä on ero. Tehtävät tulevat eteen nopeammin ja okserit ovat leveämpiä, mutta en ole koskaan antanut sen mennä päähäni.”

Celtas Quillianin osalta viikonloppu on nyt pulkassa. Hykerryttävän lupaavasti menneen GP-radan jälkeen Illi myönsi, että sunnuntain maailmancup olisi voinut olla myös mielenkiintoinen.

”Ehkä, kun sitä nyt rupesi miettimään. Mutta olen myös sitä mieltä, että ei pidä kiirehtiä”, hän pohti.

Jone Illi on vienyt Celtas Quilliania eteenpäin nyt neljä vuotta. Kaksikko aloitti 130 sentin tasolta.

”Hieno ura hevosella takana ja on hienoa jatkaa sitä.”

Lauantaina Jone Illi ratsasti jälleen luokkavoiton myös perjantaina aikaluokan voittaneella Starlightilla.

”En ole mennyt Starlightilla hirveästi 140-luokkia enkä ole myöskään ratsastanut sillä hirveästi uusintoja, joten täytyy olla todella tyytyväinen tähän. Hyvä viikonloppu”, Illi summaa.

Sunnuntaina Jone Illi ratsastaa vielä 145 sentin luokassa Caprivilla, jolla hän on ratsastanut Helsingissä kaksi nollarataa sijoittuen molemmilla kerroilla neljänneksi.

”Sekin on hieno tamma”, Illi kuvailee Caprivia.

Kokonaisuutena Illin kisarupeama HIHS:ssä lähentelee täydellistä.

”Aika lähellä kymppiä ollaan. Luulen, että aika moni ensimmäistä kertaa viiden tähden GP-radalle lähtevä ratsastaja ja varsinkin hevonen voi saada enemmänkin virheitä”, hän nauraa.

”Olen kokonaisuuteen tosi tyytyväinen. Hevoset ovat hypänneet hyvin, on itsevarma fiilis ja hyvä tunnelma.”