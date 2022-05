Ravivihje: Pelipankki ei kelpaa varmaksi Toto86-pelissä Solvalla lepää tämän keskiviikon Elitloppet-viikonvaihteen johdosta. Tällä kertaa Toto86-pelin rataparina toimii Romme ja Åby. Peliaika päättyy kello 21.30.

Kyseinen mies on suuressa roolissa sekä tänään että tulevana viikonloppuna. Örjan Kihlström ohjastaa illan pelipankki Margareta Toomaa Rommessa. Sunnuntaina mies jahtaa uransa viidettä Elitloppet-voittoa. Kuva: Ville Toivonen

MT Hevoset | Ravivihjeet 16:02 Toni Sarkama

Kierros ei ole kaikista helpoimmasta päästä ja jo itsessään kahdeksan kohdelähtöä nostaa vaikeustasoa. Vihjesysteemi rakennetaan tällä kertaa ainoastaan yhteen varmaan luottaen. Kierroksen pelipankki on toisen kohteen Margareta Tooma, jonka peliosuus alkaa seiskalla kirjoitushetkellä. Tästä syystä ori saa maukkaan täsmävarmistuksen kupongille. Myös kierroksen toiseksi luotetuin hevonen, neljännen kohteen Brenne Odin, varmistetaan.

Päivän varma

Benedetta Jet (T86-1) sai hyvän lähtöpaikan, mistä sillä on hyvä mahdollisuus keulajuoksuun. Pahimmillaankin hevonen juoksee johtavan takana, mistä sillä on Åbyn Open Stretch - radalla hyvä sauma kiriä voittoon. Reilu 40 prosenttia luotettu tamma on vihjesysteemin yksinäinen tukipilari. Toissa kerralla hevonen voitti johtavan takaa kirien lopussa ykköseksi. Viimeksi Jägersrossa tamma ei aivan pystynyt pitämään keulapaikkaa ja juoksupaikka oli lopulta toinen sisällä. Sinne hevonen jäi voimat tallella pussiin.

Päivän ideamerkit

Zeolit (T86-2) on toisen kohteen täsmävarmistus. Kovissa divisioonissa ja ikäluokkalähdöissä läpi uransa juossut viisivuotias sijoittui viime vuonna muun muassa Solvalla Grand Prixin kolmoseksi. Tällä kaudella ruuna on juossut kahdesti. Kausiavauksessa hevonen laukkasi ennen linjaa ja juoksi lopulta pienen lähdön hännillä. Sieltä valjakko ei saanut otetta kärkeen, mutta ei ihmekään, sillä siellä juoksivat San Moteur, Brambling, Chesnut Hill ja Rome Pays Off.

Vaikka jättisuosikki Margareta Tooma on kunnioitettava vastustaja, on tehtävä tällä kertaa paljon helpompi. Viimeksi ruuna taipui kovan matkavauhdin päätteeksi, muttei toki ollut myöskään itse parhaimmillaan. Tuohon starttiin ei kannata kuitenkaan liikaa tuijottaa. Nopealla avaajalla on keulasta mahdollisuus tehdä suosikin tehtävästä tukalampi. Yhdeksällä prosentilla hevonen on pakkorasti.

Stepping Dreamboy (T86-7) sai arvonnassa huippupaikan ja nätin reissun päätteeksi ori on yllätysvalmis. Toissa kerralla valjakko ei yltänyt takajoukoista kärkeen kovassa Klass II -lähdössä. Viimeksi Färjestadissa valjakko sen sijaan johti helpompaa tehtävää alusta loppuun. Tällä kertaa nelivuotiaalta on tarkoitus riisua kaikki kengät pois ensimmäistä kertaa urallaan. Myös jenkkikärryt lisätään perään ensimmäistä kertaa uralla.

Vihjesysteemi

2 Benedetta Jet (6,7)

5,1 (7,4)

4,12,8,1,10,11,14,7,5 (9,3)

10,3,11,1 (4,6)

1,11 (13,12)

7,6,10,3 (4,2)

9,3 (4,5)

3,12,10,5 (14,6)

4608 riviä - 138,24 euroa

