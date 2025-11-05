Päivän ravit: Ensimmäinen keskiviikon Toto75 Vermossa – ilta jatkuu Ruotsin Toto86-pelilläRavi-ilta alkaa Vermon yhdeksän lähdön 75-raveilla.
Veikkaus siirtyy ravien keskiviikon pääpelin osalta uuteen aikakauteen tällä viikolla. Korkean peruspanoksen XL65 jäi reilun puolen vuoden kokeilun jälkeen historiaan, ja marraskuun alusta lähtien valtakunnassa pelataan kaksi Toto75-peliä viikossa.
Pelinjärjestäjä ryydittää kuningaspeliä 75 000 euron jackpotilla. Tämä saanee pelaajiin vipinää uuden keskiviikkopelin aamunkoitossa.
Tämän keskiviikon Toto75 ei ole mitenkään helppo pähkinä purtavaksi, sillä ylivoimaiset niittisuosikit loistavat poissaolollaan. Moni voi käyttää piikkinä kolmannen kohteen Drogonia, joka oli viimeisimmässä startissaan Jokimaan 75-lähdössä aivan murskaavan ylivoimainen.
Pääpelin päättävässä Kuuma Cupin finaalissa suosikin asema laskeutuu Tapio Perttusen Stoneisle Vertigolle, jolle matkan ensimmäiset metrit ovat yleensä myös vaikeimmat, sillä kovaa yrittävä ruuna saattaa innostuksissaan revetä laukalle. Haastajista Steady And Quick sekä Maxihill Trot vaanivat suosikin epäonnea.
Vermon ravit alkavat kello 18.00. Toto75-pelin jättöaika päättyy kello 19.00.
Ruotsin Toto86-pelin lähdöt vuorottelevat Jägersrossa ja Solvallassa. Alustavissa pelijakaumissa kierroksen pelatuimmaksi valjakoksi on nousemassa neljännen kohteen Ursinia.
Timo Nurmoksen valmennettava on voittanut viisi uransa seitsemästä startista. Uransa Saksassa aloittanut tamma on osoittanut olevansa Ruotsissakin kova luu sarjoissaan.
Ruotsin Toto86-pelin kupongit on jätettävä sisään kello 21.30 mennessä.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat