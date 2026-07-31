Viikonlopun ravit: Kuninkuusravit on koko kansan ravijuhla – lue pääkilpailujen juoni tiivistettynä Viikonloppuna ravi-ihmisten kansanjuhla täyttää Teivon. Kuninkuusravit on yksi maailman suurimmista ravitapahtumista, joten Teivoon on odotettavissa paljon yleisöä. Järjestäjät saavat jännittää viikonlopun aikana sään puolesta.

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Viime vuonna Oulussa ravikuningattareksi kruunattu Jockas Rita puolustaa titteliään Teivossa. Oriiden puolella hallitseva kuningas vaihtuu, kun V.G. Voitto joutui vetäytymään kisasta. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

MT Hevoset | Ravit Markku Lindström

Perjantai 31. heinäkuuta

Kuninkuusravien perjantai pistetään ravien osalta käyntiin kello 15.00. Viikonlopun aluksi kolmivuotiaat suomenhevoset näyttävät kykyjään.

Perjantain urheilullinen huippukohta on kolmivuotiaitten lämminveristen Tammakriterium. Finaalin suosikkipari on Hannu-Pekka Korven Magnolia ja Pekka Korven Arctic Greetta, jota valmentaja ajaa itse. Magnolian ohjaksissa on Hannu Torvinen.

Suomen ykkösohjastaja Santtu Raitala ei osallistu perjantain raveihin, vaan keskittyy viimeistelemään silmäteräänsä Jockas Ritaa kuningatarkilpailuun.

Teivon kisat päättää perinteinen Legendojen lähtö, jossa nähdään upea kattaus Teivon aikaisempiin Kuninkuusraveihin liittyviä lajin merkkitekijöitä.

Ravipäivän tapahtumia seuraa TotoTV:n studio, jossa äänessä ovat Jere Törmänen ja Tappi Hoikka. Varikolla kommentteja kerää Juuso Väyrynen.

Ravien jälkeen Teivossa pidetään suomenhevosten varsahuutokauppa.

Ruotsissa ravataan illalla Gävlessä. Ohjelmassa on muun muassa Breeders’ Crownin alkueriä sekä kylmäveristen ME-koe.

Tänä kesänä palkintopöydän tyhjentänyt Pro on kuninkuuskilpailun ennakkosuosikki. Kuvassa valmentaja Antti Ojanperä juhlii Mikkelissä Pron voittoa Suurmestaruus-kilpailussa. Ojanperän tallista tulee kuninkuuskisaan peräti viisi osallistujaa. Kuva: Anu Leppänen

Lauantai 1. elokuuta

Teivossa on lauantaina upea ravipäivä. Avajaisseremoniat alkavat Tampereen ja Ylöjärven rajalla kello 12.00.

Kuninkuusravien pääkilpailut laitetaan liikkeelle 2100 metrin matkoilla. Avausmatkan jälkeen kilpailijat yrittävät kukin omalla tavallaan palautua, jotta saavuttaisivat raskaan toisen päivän aikana omat maksiminsa.

Kuninkuus- ja kuningatarkilpailuissa paremmuus ratkaistaan kolmen osamatkan yhteisaikojen perusteella.

Oriit ja tammat kilpailevat omissa lähdöissään lauantaina 2100 metrin matkalla ja sunnuntaina 1609 metrin sekä 3100 metrin matkoilla.

Jokaisen osalähdön ensipalkinto on 17 000 euroa. Kokonaiskisan voitosta maksetaan 40 000 euroa. Jos sama hevonen voittaa kaikki kolme osamatkaa, maksetaan vielä 9 000 euron bonus.

Kaikki osamatkat voittamalla ravikuningas tai ravikuningatar voi siis ansaita yhteensä 100 000 euroa.

Päivän avaa suomenhevosten montén SM-kilpailu, jossa voittaja ratkaistaan 2100 metrin tasoitusajossa. MT Hevoset on montéfinaalin yhteistyökumppani.

Kuusivuotiaiden suomenhevosten kisassa nähdään mielenkiintoinen matsi. Perusmatkalta liikkeelle pääsevä Uskotoivo on kehittynyt siinä määrin, että 40 metrin takamatkalta starttaava Caru saa pistellä tosissaan saadakseen Riku Lindgrenin valjakon kiinni.

Lähdössä ei nähdä Alarik Huikeaa, joka kantakirjattiin heinäkuussa ja ilmoitettiin kuninkuuskisaan.

Nelivuotiaitten suomenhevosten Pikkuprinssissä ja Pikkuprinsessassa nähdään ikäluokan parhaat kilvoittelemassa 15 000 euron ykköspalkinnoista. Etenkin oriiden puolella ikäluokasta on muodostumassa todella laadukas.

Lämminveristen lauantain pääkisa on Tammer-ajo, johon osallistuu Suomen ykköshevonen Massimo Hoist. Pitkällä matkalla haastetta tarjoavat muun muassa Dundee As ja Lancelot B.R.

Kuninkuusraveja voi seurata viikonloppuna sekä TotoTV:stä että Yle Areenasta. Ylen TV2 lähettää lauantaina ja sunnuntaina kilpailuista koostelähetykset.

TotoTV:ssä studion puolella lauantaina ja sunnuntaina ovat Joanna Kuvaja ja Tappi Hoikka. Varikolla tietoa hankkivat Kari Lähdekorpi ja Jere Törmänen.

Ylen lähetyksissä tiiminä on Sara Perttunen, Juha Jokinen, Nelly Korpikoski ja Eemeli Hernesaho.

Ruotsin puolella Toto85-ravit ajetaan Rättvikissä. Kultadivisioonassa yhteen iskevät muun muassa Mellby Joker, Hades de Vandel, Olly Håleryd ja Global Concept.

Lauantai-iltana Yhdysvalloissa kolmevuotiaat lämminveriset karsivat kauden tärkeimpään kisaan Hambletoniaan.

Karsinnat ajetaan Meadowlandsin raviradalla. Hambletonia-karsintoja ajetaan kaksi. Tammojen Hambletonian Oaks karsintoja järjestetään kolme.

Finaalit ovat vuorossa viikon kuluttua lauantaina Meadowlandsissa.

Massimo Hoist voitti heinäkuun alussa Suur-Hollola-ajon. Pienistä terveysmurheista alkukaudesta kärsinyt huippuori kilpailee Teivossa maratonmatkalla. Ohjastajana on Hannu Torvinen. Kuva: Anu Leppänen

Sunnuntai 2. elokuuta

Sunnuntaina kansan mielenkiinto kohdistuu kuninkuus- ja kuningatarkilpailuihin. Asemia haetaan mailin matkoilla, ja kisat huipentuvat 3100 metrin raastaviin päätösmatkoihin.

Aikataulun mukaan tammojen päätösmatka ajetaan kello 17.05. Oriit starttaavat omaan kilpailun huipennukseensa puoli tuntia myöhemmin.

Muissakin lähdöissä on paljon nähtävää ja nautittavaa. Viisivuotiaat suomenhevoset kisaavat Pikkukuningattaren ja Pikkukunkun tittelistä.

Lämminveristen kultadivisioonassa suosikkipari on Goodwin Zet sekä sairaustauolta palaava Diamond Truppo. Hanna Lepistö kertoi viikolla MT Hevosten haastattelussa, että kaiken ollessa kunnossa Diamond Truppolla haluttaisiin elokuussa osallistua Kouvolan arvolähtö Kymi Grand Prixiin.

Ravit alkavat kello 12.00. Tätä ennen ajetaan sekä A- että B-ponien SM-lähdöt.

Sunnuntaina Dannerossa kilpaillaan kolmivuotiaitten kylmäveristen Kriterium ja Tammakriterium. Kummankin voittaja kuittaa 500 000 kruunun ykköspalkinnon.