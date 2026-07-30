Menhammarin siittolan suursatsaus: osti puolet Dream Minesta Ruotsissa on tehty kova hevoskauppa, kun maan maineikkain siittola Menhammar on ostanut puolet huippuori Dream Minesta. Oriin kilpailu-ura jatkuu.

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Maailman nopein ori Dream Mine jatkaa kilpailu-uraansa Menhammarin väreissä. Kuva: Elina Paavola

MT Hevoset | Ravit Ville Toivonen

Kaupasta tiedottivat torstaina sekä Menhammarin siittola että Dream Minen valmentaja ja osaomistaja ja -kasvattaja Jörgen Westholm.

Viisivuotias Dream Mine on Ruotsin parhaita ravureita. Viime kaudella Dream Mine voitti muun muassa Derbyn ja UET Grand Prix’n, ja siitä tuli eniten yhden vuoden aikana ansainnut Ruotsissa syntynyt nelivuotias.

Tänä vuonna Dream Mine on kilpaillut kolmesti. Sillä on voitto ja kaksi kakkossijaa. Viimeksi Dream Mine on kilpaillut Elitloppetin finaalissa, jossa se oli Allegiantin jälkeen toinen ajalla 07,3a. Dream Mine on nopein Euroopassa syntynyt ravuri kautta aikojen.

Dream Mine jalostusarvostellaan syksyllä ja ori on siitoskäytössä ensi kaudella. Kilpailu-ura tulee jatkumaan Menhammarin kilpatallin väreissä ja Jörgen Westholmin valmennuksessa.

”Tähtäimessä on Prix d’Amerique ensi tammikuussa. Se on päivänselvää”, Jörgen Westholm paaluttaa tiedotteessa.

Dream Mine ei ole Menhammarin kasvatti, mutta sen sukutaulun isät ovat Menhammarin kasvatteja.

”Tämä tuntuu erittäin hyvältä. Dream Minen isä on meidän siitosjättimme Maharajah ja emä Your Dreamgirl, jonka isä on From Above – yksi Margareta Wallenius-Klebergin suurista suosikkihevosista. Dream Mine oli meillä testeissä vähän aikaa sitten ja kaikki näyttää oikein hyvältä”, Menhammarin siittolapäällikkö Johan Hellander kuvailee tiedotteeessa.