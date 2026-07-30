MT Hevosten kunkkarietkot suorana Teivosta tänään kello 19 – vieraina Mika Forss, OIavi Inkinen ja Kaisa-Leena AhlrothMT Hevoset on vahvasti mukana viikonlopun Kuninkuusraveissa ja valmistautuminen aloitetaan suoralla torstai-illan lähetyksellä Teivon raviradalta.
MT Hevosten päällikön Laura Ruoholan vieraana ovat Teivon raviradan toimitusjohtaja Kaisa-Leena Ahlroth, kaksi kertaa himoitun tittelin kuninkuusraviviikonloppuna voittanut ohjastaja Mika Forss sekä perjantain Kunkkarilegendat-lähtöön valmistautuva Olavi Inkinen. Luonnollisesti lähetyksessä tavataan myös Kuninkuusravien todellisia työn sankareita eli talkoolaisia.
Suora lähetys käynnistyy Teivosta kello 19 ja se on vapaasti kaikkien katsottavissa. Lähetys myös jää MT Hevosten verkkosivuille myöhempiä katseluita varten.Artikkelin aiheet
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