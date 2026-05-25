Päivän ravit: Maratonravit Kaustisella – Antti Ojanperä illan nimiKaustisen iltaraveissa pistetään jalalla koreasti tusinan lähdön verran. Iltaa jatketaan Ruotsin puolella Mantorpissa.
Toukokuun viimeisellä viikolla henkinen lipuminen kohti Elitloppetia alkaa jo alkuviikosta. Tuhannet suomalaiset matkustavat viikonlopuksi Tukholmaan, jossa suomalaisia hevosia on kilpailemassa jopa odotettua paremmin. Elitloppetin vuoksi kotimainen raviviikko on vain viisipäiväinen – viikonloppuna Suomessa ei ravata.
Maanantaiset Kaustisen ravit tarjoavat paljon hyvää nähtävää. Heti ravien aluksi radalla nähdään nuorta voimaa, kun ravien kaksi ensimmäistä lähtöä ovat Montekypärät ja Salamakypärät.
Montéa nähdään vielä toinenkin lähtö, sillä ohjelmassa on suomenhevosten montén SM-karsinta. Mielenkiintoinen debytantti raviratsastuksessa on 60 metrin pakilta liikkeelle lähtevä Profiili, joka nähtiin viime vuonna kuninkuuskilpailussa.
Lämminveristen kovimmassa sarjassa nähdään viime talvena Ranskassakin kilpaillut Main Stage. Suomeen palattuaan laatuoriin menossa ei ole ollut tuttua vetoa, sillä Main Stage on kärsinyt hengitystieongelmista.
Antti Ojanperän kommentit treeniotteista kuulostavat lupaavilta, joten maanantaina voi alkaa Main Stagen nousu takaisin kohti parrasvaloja. Paalulta 20 metriä edempää lähtee kovakuntoinen Negroamaro. Myös takamatkan Lindymusclemania on osoittanut nousevaa kuntoa.
Mielenkiintoista on nähdä Ojanperän käsistä haastajadivisioonassa kilpaileva Tanno. Viisivuotiaaksi kääntynyt ori nähtiin viime syksynä Kriteriumin finaalissa. Hevonen siirtyi kauden jälkeen Jussi Suomisen tallista Ojanperälle. Paluustartti Oulussa kuun alussa meni pieleen laukkojen takia.
Ojanperällä on voittajaehdokas myös lämminveristen pronssidivisioonassa. Ramsgate kilpaili Vermossa hirmutasoisessa STL-karsinnassa. Kaustisella rinki on oleellisesti löysempi, vaikka takarivistä starttaava Eija Sorviston Velocious Crowd One on aloittanut kautensa kahdella komealla voitolla.
Kaustisen kisat kestävät aikataulun mukaan lähes iltakymmeneen asti. Kaustisen lomassa voi seurata myös Mantorpin raveja Ruotsin puolelta.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat