Vidgrénin perheen Fine Manners mukaan Elitloppetiin: ”Hienoa näyttää hevosta, jolla on kykyjä mennä kovaa” Tarunhohtoisessa Elitloppetissa on tänä vuonna sittenkin suomalaisedustus. Vieremäläisen Einari Vidgrén oy:n omistaman Fine Mannersin Elitloppet-paikka julkistettiin kisan rata-arvonnan yhteydessä.

Fine Manners hurmasi pari vuotta sitten Elitloppet-perjantain ylivoimavoitollaan. Oikealla Juha Vidrén vierellään hevosen silloinen hoitaja Aleksi Flink ja Mattias Djuse. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Ville Toivonen

Fine Manners on Ruotsissa syntynyt ja se valmentautuu Ruotsissa Mattias Djusen tallissa. Hevonen kuitenkin on visusti suomalainen, sillä sen omistaja on vieremäläinen Einari Vidgrén oy. Yhtiö osti Fine Mannersin hevosen ollessa yksivuotias.

Kuusivuotias Fine Manners (Chocolatier) nousi Elitloppet-spekulaatioihin huhtikuun alussa, kun se juoksi Rommen raviradan rataennätyksen 09,7a märissä ja varsin kylmissä olosuhteissa.

Viimeistelystartissaan Örebrossa Fine Manners ei kuitenkaan ollut parhaimmillaan, ja välillä se laskettiin jo pois Elitloppet-spekulaatioista. Fine Mannersille olisi ollut paikka myös lauantaina ajettavaan hopeadivioonan finaaliin, mutta se osallistuu sunnuntaina ajettavaan viikonlopun pääkilpailuun.

Magnus Djuse on ajanut lähes kaikki Fine Mannersin startit. Ruunan ohjastaja puetaan Vidgrénien tuttuun keltaiseen Ponsse-ajotakkiin. Kuva: Ylva Welén / TR Bild

”Kun mukaan pyydettiin ja valmentaja haluaa olla mukana, niin vastattiin kyllä”, omistajayhtiön edustaja Juha Vidgrén kuvailee.

Vidgrén toteaa Elitloppet-ajatusten olleen korkealla Rommen hienon voiton jälkeen.

”Siinä vaiheessa oltiin hyvinkin valmiita lähtemään mukaan Elitloppetiin, mutta seuraava startti toi pakkia suunnitelmiin. Silloin hevosella oli allerginen reaktio kurkussa, eikä se voinut sen takia suorittaa paremmin, mutta siinä vaiheessa oli tietysti enemmän kysymysmerkkejä siitä, mikä on seuraava startti.”

”Mattias on työskennellyt tämän hevosen kanssa varsasta alkaen. Hän tietää, millainen sen pitää parhaimmillaan olla ja tuntua.” Juha Vidgrén

Fine Mannersin sairaus oli kuitenkin lyhytaikainen.

”Viime viikkoina treenit ovat menneet jopa paremmin kuin on odotettu, mutta starttia ei ehditty tähän väliin saada”, Vidgrén summaa.

”Ehkä se on vähän kysymysmerkki starttivälinkin takia. Plussana kuitenkin on, että Mattias on työskennellyt tämän hevosen kanssa varsasta alkaen. Hän tietää, millainen sen pitää parhaimmillaan olla ja tuntua, ja kovasti uskotaan siihen, että hevonen on tikissä.”

”Tämä on kyllä sellainen maileri, että se pystyy menemään lujaa.” Juha Vidgrén

Fine Manners on uusi nimi avoimella tasolla. Ruuna on kilpaillut urallaan 20 kertaa ja voittanut kisoistaan 16. Kakkossijoja sillä on kolme, ja viitossijaan päättynyt viime kilpailu onkin sen uran ainoa, jolloin Fine Manners on jäänyt pois kahden parhaan joukosta.

”Paljon siihen pitää uskoa, että se pystyy menemään lujaa. Ja pitää sen mennäkin, jos meinaa selvitä karsinnasta finaaliin”, Juha Vidgrén painottaa.

”Taso on tosi kova, mutta on hienoa näyttää hevosta, jolla on kykyjä mennä kovaa. Tämä on kyllä sellainen maileri, että se pystyy menemään lujaa.”

Juha Vidgrén omistaa Fine Mannersin yhdessä kolmen veljensä kanssa. Juha on nelikosta selvästi näkyvin raviharrastaja. Kuva: Eetu Kokkonen

Vieremäläiset Vidgrénit ovat suomalaisen raviurheilun pitkäaikaisia ja näkyviä satsaajia ja menestyjiä. Metsäkoneyhtiö Ponssen perustaja Einari Vidgrén (1943–2010) oli itse mukana Elitloppetissa vuonna 1981, jolloin hänen omistamansa ja ajamansa Barbo Assassin oli laukan kanssa oman karsintansa kuudes.

Vidgrénien toinen Elitloppet-edustus on vuodelta 1999, jolloin ruotsalaisen Åke Svanstedtin valmentama Bowlin For Dollars oli oman karsintansa kuudes.

Perheen kolmas Elitloppet-edustus maistuu Juha Vidgrénille mukavasti.

”Ihan juhlamielellä lähdetään nauttimaan tunnelmasta ja muistelemaan myös vanhoja”, hän painottaa.

Vuodesta 1952 ajettu Elitloppet ajetaan aina toukokuun viimeisenä sunnuntaina. Kisaan ajetaan kaksi kahdeksan hevosen karsintalähtöä, joista molemmista neljä parasta selviää finaaliin. Tänä vuonna finaalin ensimmäinen palkinto on viisi miljoonaa kruunua.

Suomalaishevoset eivät ole koskaan voittaneet Elitloppetia, vaan suomalaisten parhaat saavutukset ovat Rosalind’s Guyn ja Nadal Brolinen kakkossijat vuosilta 1986 ja 2018.

Viime vuonna suomalaisedustaja Massimo Hoist oli kisan kuudes. Massimo Hoist oli kutsuttu myös tämän vuoden Elitloppetiin, mutta sen kanssa kisa jätettiin väliin hevosen ollessa vielä toipilaana.

Päivitys kello 18.55: Karsintojen ratajärjestykset