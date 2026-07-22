Kuninkuusravien osallistujat vahvistettiin: Suven Sametti jäi rannalle, Björn Goop Vänrikin ohjiin

Kuninkuusravien osallistujat vahvistettiin: Suven Sametti jäi rannalle, Björn Goop Vänrikin ohjiinKuninkuusravien pääsarjojen osallistujat vahvistettiin lopulta täysin KK-pisteytyksen mukaisesti.
Puolentoista viikon kuluttua Tampereen Teivossa järjestettävien Kuninkuusravien pääsarjojen osallistujat vahvistettiin keskiviikkona iltapäivällä pidetyssä tiedotustilaisuudessa.
Oriiden puolella julkistuksessa ei ollut jännitysmomentteja, sillä mukaan ilmoitettiin vain 12 hevosta, eli sama määrä kuin hevosia otetaan mukaan.
Kuningatarkilpailuun taas ilmoitettiin 16 tammaa, kun tarjolla on 12 paikkaa. Kisan sääntöjen mukaan KK-pistejärjestelmän kymmenelle parhaalle on varma paikka kisassa, mutta sijoilla 11 ja 12 olevien tilalle Kuninkuusravien päätoimikunta voi nostaa hevosen, jolla on vähemmän pisteitä, mutta muu erityisen vahva peruste päästä mukaan kilpailuun, kuten poikkeuksellinen nousukunto tai menestys edellisen vuoden kilpailussa.
Tammojen puolella spekuloitiin vahvasti villin kortin käyttämisestä. Keskusteluissa oli kolminkertainen ravikuningatar Suven Sametti, joka on kilpaillut tällä kaudella vain kolmesti.
Päätoimikunta ei kuitenkaan käyttänyt villejä kortteja, vaan osallistujat vahvistettiin suoraan KK-pisteytyksen mukaisesti. Suven Sametti jätettiin lopulta toiseksi varahevoseksi. Ensimmäinen varahevonen on Brenna.
Kuningatarkilpailun erittäin suuri ennakkosuosikki on viime vuoden voittaja Jockas Rita.
Oriiden puolella ollaan historiallisessa tilanteessa, kun peräti viisi kahdestatoista osallistujasta on Antti Ojanperän tallista. Aikaisempi osallistujaennätys samana vuonna samasta tallista on kolme hevosta, johon on yltänyt muutama valmentaja vuosien aikana.
Viime vuonna Antti Ojanperältä oli kuninkuuskisan listoilla neljä hevosta, mutta niistä Evartti vedettiin pois pari päivää ennen kisaviikonloppua.
Uutta väriä kuninkuuskilpailuun tuo ruotsalainen huippuohjastaja Björn Goop, joka ajaa Ojanperän tallin Vänrikkiä. Kuninkuuskisassa ajaessaan Goopista tulee ensimmäinen ulkomaalainen ohjastaja kisan yli satavuotiaassa historiassa.
Björn Goopin piti jo viime vuonna ajaa kuninkuuskilpailussa Ojanperän tallin Prota, mutta tuolloin Goop perui tulonsa viime metreillä.
Kuninkuuskisassa valta vaihtuu, kun kahden viime vuoden kuningas V.G. Voitto ei ole mukana jalkavamman takia. Kuninkuuskisan selvä ennakkosuosikki on viime vuonna kokonaiskisassa toiseksi sijoittunut Pro, joka on tänä vuonna voittanut jo Elitkampenin, Nordic Kingin ja viimeksi Suurmestaruuden.
Kuninkuus- ja kuningatarkilpailuissa paremmuus ratkaistaan kolmen osamatkan yhteisaikojen perusteella.
Oriit ja tammat kilpailevat omissa lähdöissään lauantaina 2 100 metrin matkalla ja sunnuntaina 1 609 metrin sekä 3 100 metrin matkoilla.
Jokaisen osalähdön ensipalkinto on 17 000 euroa. Kokonaiskisan voitosta maksetaan 40 000 euroa.
Jos sama hevonen voittaa kaikki kolme osamatkaa, maksetaan vielä 9 000 euron bonus, eli kaikki osamatkat voittamalla ravikuningas tai ravikuningatar ansaitsee 100 000 euroa.
Pääkilpailujen lähtöpaikat kahdelle ensimmäiselle osamatkalle määräytyvät osin Kohti Kuninkuusraveja -pisteytyksen perusteella. Osallistujat valitsevat etu- tai takarivin lähtöpaikan pistejärjestyksessä eli niin, että pisteytyksen paras valitsee ensimmäisenä, haluaako kahdelle ensimmäiselle matkalle etu- (radat 1–8) vai takarivin (radat 9–12) lähtöpaikan, sitten pisteytyksen toiseksi paras suorittaa valinnan ja niin edelleen.
Mailin matkalla lähtöradat ovat lähtöriveittäin käänteiset 2 100 metrin lähtöön verrattuna. Lähtöradat arvotaan lauantaina.
Kuningatarkisan osallistujat
Eturivistä kahdelle ensimmäiselle matkalle lähtevät:
Runoneito / valmentaja Mia Liipola / ohjastaja Jukka Torvinen
Annan / Markku Kröger / Jarmo Saarela
Jockas Rita / ohjastaja ja valmentaja Santtu Raitala
Pirttilän Olga / Terho Rautiainen
Villilotta / Seppo Suuronen / Henri Bollström
Lumi-Oosa / Harri Kotilainen
Akvarelli / Markku Latvala / Tuomas Pakkanen
Virran Välke / Sami Ikonen
Takarivistä kahdelle ensimmäiselle matkalle lähtevät:
Oon Leidi / Timo Ukkola / Esa Holopainen
Rautianna / Mari Rautiainen / Jarkko Kervinen
Landen Iita / Antti Tupamäki
Varjosi / Samuli Pohjamo / Ari Moilanen
Hevoset ovat lähtöriveittäin KK-pisteytyksen mukaisessa järjestyksessä.
Kuningatarkilpailun varahevoset järjestyksessä Brenna ja Suven Sametti.
Kuninkuuskisan osallistujat
Eturivistä kahdelle ensimmäiselle matkalle:
Pro / valmentaja Antti Ojanperä / ohjastaja Hannu Torvinen
Lumettaja / valmentaja ja ohjastaja Terho Rautiainen
Alarik Huikea / Antti Ojanperä / Santtu Raitala
Evartti / Antti Ojanperä / Jorma Kontio
Wertti / Jani Ruotsalainen
Vänrikki / Antti Ojanperä / Björn Goop
Enon Vilppi / Katja Luoma / Jari Autio
Uljas Suomalainen / Tapio Perttunen
Takarivistä kahdelle ensimmäiselle matkalle lähtevät:
Herra Heinämies / Antti Ojanperä / Jukka Torvinen
Soketti / Hannu Isotalo / Tino Keväänranta
Alpertto / Jarmo Leinonen / Henri Bollström
Vieskoff / Jyrki Filatoff / Patri Filatoff
Hevoset ovat lähtöriveittäin KK-pisteytyksen mukaisessa järjestyksessä.Artikkelin aiheet
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