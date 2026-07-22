Kuninkuusravien osallistujat vahvistettiin: Suven Sametti jäi rannalle, Björn Goop Vänrikin ohjiin Kuninkuusravien pääsarjojen osallistujat vahvistettiin lopulta täysin KK-pisteytyksen mukaisesti.

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Jockas Rita voitti viime vuonna kuningatarkisan kaikki osamatkat. Kuvassa Santtu Raitalan suojatti kirii avausmatkan ykköseksi. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

MT Hevoset | Ravit Ville Toivonen

Puolentoista viikon kuluttua Tampereen Teivossa järjestettävien Kuninkuusravien pääsarjojen osallistujat vahvistettiin keskiviikkona iltapäivällä pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

Oriiden puolella julkistuksessa ei ollut jännitysmomentteja, sillä mukaan ilmoitettiin vain 12 hevosta, eli sama määrä kuin hevosia otetaan mukaan.

Kuningatarkilpailuun taas ilmoitettiin 16 tammaa, kun tarjolla on 12 paikkaa. Kisan sääntöjen mukaan KK-pistejärjestelmän kymmenelle parhaalle on varma paikka kisassa, mutta sijoilla 11 ja 12 olevien tilalle Kuninkuusravien päätoimikunta voi nostaa hevosen, jolla on vähemmän pisteitä, mutta muu erityisen vahva peruste päästä mukaan kilpailuun, kuten poikkeuksellinen nousukunto tai menestys edellisen vuoden kilpailussa.

Tammojen puolella spekuloitiin vahvasti villin kortin käyttämisestä. Keskusteluissa oli kolminkertainen ravikuningatar Suven Sametti, joka on kilpaillut tällä kaudella vain kolmesti.

Päätoimikunta ei kuitenkaan käyttänyt villejä kortteja, vaan osallistujat vahvistettiin suoraan KK-pisteytyksen mukaisesti. Suven Sametti jätettiin lopulta toiseksi varahevoseksi. Ensimmäinen varahevonen on Brenna.

Kuningatarkilpailun erittäin suuri ennakkosuosikki on viime vuoden voittaja Jockas Rita.

Suven Sametti on vuosien 2021, 2022 ja 2024 ravikuningatar. Kuva vuoden 2024 seremonioista Jyväskylästä. Vierellä hovihoitaja Pinja Kalenius. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Oriiden puolella ollaan historiallisessa tilanteessa, kun peräti viisi kahdestatoista osallistujasta on Antti Ojanperän tallista. Aikaisempi osallistujaennätys samana vuonna samasta tallista on kolme hevosta, johon on yltänyt muutama valmentaja vuosien aikana.

Viime vuonna Antti Ojanperältä oli kuninkuuskisan listoilla neljä hevosta, mutta niistä Evartti vedettiin pois pari päivää ennen kisaviikonloppua.

Uutta väriä kuninkuuskilpailuun tuo ruotsalainen huippuohjastaja Björn Goop, joka ajaa Ojanperän tallin Vänrikkiä. Kuninkuuskisassa ajaessaan Goopista tulee ensimmäinen ulkomaalainen ohjastaja kisan yli satavuotiaassa historiassa.

Björn Goopin piti jo viime vuonna ajaa kuninkuuskilpailussa Ojanperän tallin Prota, mutta tuolloin Goop perui tulonsa viime metreillä.

Kuninkuuskisassa valta vaihtuu, kun kahden viime vuoden kuningas V.G. Voitto ei ole mukana jalkavamman takia. Kuninkuuskisan selvä ennakkosuosikki on viime vuonna kokonaiskisassa toiseksi sijoittunut Pro, joka on tänä vuonna voittanut jo Elitkampenin, Nordic Kingin ja viimeksi Suurmestaruuden.

Björn Goopin (vas.) ja Antti Ojanperän yhteistyö on tuottanut jo muun muassa Elitkampenin voiton Pron kanssa. Teivon kuninkuuskisassa Goopin on määrä ajaa Ojanperän valmentamaa Vänrikkiä. Kuva: Elina Paavola

Kuninkuus- ja kuningatarkilpailuissa paremmuus ratkaistaan kolmen osamatkan yhteisaikojen perusteella.

Oriit ja tammat kilpailevat omissa lähdöissään lauantaina 2 100 metrin matkalla ja sunnuntaina 1 609 metrin sekä 3 100 metrin matkoilla.

Jokaisen osalähdön ensipalkinto on 17 000 euroa. Kokonaiskisan voitosta maksetaan 40 000 euroa.

Jos sama hevonen voittaa kaikki kolme osamatkaa, maksetaan vielä 9 000 euron bonus, eli kaikki osamatkat voittamalla ravikuningas tai ravikuningatar ansaitsee 100 000 euroa.

Pääkilpailujen lähtöpaikat kahdelle ensimmäiselle osamatkalle määräytyvät osin Kohti Kuninkuusraveja -pisteytyksen perusteella. Osallistujat valitsevat etu- tai takarivin lähtöpaikan pistejärjestyksessä eli niin, että pisteytyksen paras valitsee ensimmäisenä, haluaako kahdelle ensimmäiselle matkalle etu- (radat 1–8) vai takarivin (radat 9–12) lähtöpaikan, sitten pisteytyksen toiseksi paras suorittaa valinnan ja niin edelleen.

Mailin matkalla lähtöradat ovat lähtöriveittäin käänteiset 2 100 metrin lähtöön verrattuna. Lähtöradat arvotaan lauantaina.

Kuningatarkisan osallistujat Eturivistä kahdelle ensimmäiselle matkalle lähtevät: Runoneito / valmentaja Mia Liipola / ohjastaja Jukka Torvinen Annan / Markku Kröger / Jarmo Saarela Jockas Rita / ohjastaja ja valmentaja Santtu Raitala Pirttilän Olga / Terho Rautiainen Villilotta / Seppo Suuronen / Henri Bollström Lumi-Oosa / Harri Kotilainen Akvarelli / Markku Latvala / Tuomas Pakkanen Virran Välke / Sami Ikonen Takarivistä kahdelle ensimmäiselle matkalle lähtevät: Oon Leidi / Timo Ukkola / Esa Holopainen Rautianna / Mari Rautiainen / Jarkko Kervinen Landen Iita / Antti Tupamäki Varjosi / Samuli Pohjamo / Ari Moilanen Hevoset ovat lähtöriveittäin KK-pisteytyksen mukaisessa järjestyksessä. Kuningatarkilpailun varahevoset järjestyksessä Brenna ja Suven Sametti.