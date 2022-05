Ravivihje: Tammavoltissa pelataan suosikista kokonaan ohi - Toto86-pelissä 680 000 euron jackpot Keskiviikon Toto86-peli rantautuu jälleen kahdelle paikkakunnalle. Tällä kertaa kierroksen kaviourat ovat Solvalla ja Bergsåker. Peliaika päättyy kello 21.30.

Örjan Kihlström ohjastaa kuudennen kohteen pelipankki Eireannia, joka toimii myös vihjesysteemin varmana. Kuva: Ville Toivonen

MT Hevoset | Ravivihjeet 16:19 Toni Sarkama

Kierros on kihisevän kiehtova, toki 680 000 euron lisärahan, mutta myös kiinnostavien pelilähtöjen puolesta. Monessa kohteessa on alipelattuja täkymerkkejä, jotka voittaessaan nostavat mukavasti rivin arvoa. Tällä kertaa vihjesysteemi rakennetaan ainoastaan yhden tukipilarin varaan. Toinen suurista suosikeista, seitsemännen kohteen Real Scotch, saa yhden täsmävarmistuksen vihjesysteemiin. Sen sijaan viidennen kohteen suosikki Zante Grif ei mahdu kupongille ollenkaan. Sen peliosuus on reilusti yläkantissa.

Urheilulliset katseet kohdistuvat kohdelähtöihin kaksi, neljä, kuusi ja kahdeksan, joissa jaetaan 300 000 kruunun ykköspalkintoja Margaretan Tidiga Unghästserie -kilpailusarjassa kolme- ja neljävuotiaille lämminverisille.

Päivän varma

Eireann (T86-6) kelpaa vähäisestä rutiinista ja sisäradan lähtöpaikasta huolimatta varmaksi, vaikka tamman peliosuus huiteleekin suurissa lukemissa liki 70 prosenttia pelattuna. Haastava pelikierros kaipaa osuvuutta ja Eireann toimii siihen hienosti. Lupaava kolmevuotias aloitti kilpauransa maaliskuun lopussa Solvallassa, missä tamma dominoi lähtöä alusta loppuun keulapaikalta. Viimeksi voittokulku sai jatkoa Solvallassa, missä alkumatkan toisessa parissa ulkona tarkkaillut valjakko kiersi kolmannen radan kautta johtohevosen rinnalle. Siitä hevonen karkasi lopussa omille teilleen todella helpolla tyylillä.

Päivän ideamerkit

Load Master (T86-7) on jäänyt liikaa suuren suosikin Real Scotchin varjoon. Viisivuotiaaksi kääntynyt ruuna on kärsinyt uransa varrella ongelmista ja kilpaileminen on ollut katkonaista. Luokkaa hevosella on kyllä eittämättä tämän kertaisiin koitoksiin. Hevonen palasi pitkältä tauolta maaliskuun puolivälissä Bergsåkerissa, missä ruuna johti lähtöä alusta loppuun oikein helponnäköisesti. Lähtöpaikka on ikävä, mutta kolmevuotiaana E3-finaaliinkin selviytyneen ruunan peliosuus ei saisi olla ainoastaan kuusi prosenttia.

Lacille Boko (T86-8) on ravatessaan kova luu näinkin kovassa porukassa. Ainoastaan kahdeksan prosenttia luotettu tamma on jäänyt turhan unohdetuksi. Nelivuotiaan juoksu meni viimeksi pieleen Drottining Silvias Pokalin karsinnassa sen jäätyä kiertämään kolmatta rataa pitkin, kunnes Erik Adielsson peruutti tamman kanssa takajoukkoihin. Sieltä hevonen tuli juosten perille oltua maalissa kuudes. Viime vuonna E3-karsinnankin voittaneelle tammalle tehdään tällä kertaa mielenkiintoisia varustemuutoksia. Hevoselta riisutaan ensimmäistä kertaa kaikki kengät pois ja lisäksi se saa peräänsä jenkkikärryt.

Vihjesysteemi

5,3,1,8 (4,9)

8,2,9,5 (1,11)

2,8,1 (10,3)

5,4,12 (1,6)

6,15,3,1,4,12 (13,2)

1 Eireann (2,9)

4,8 (12,9)

5,3,6 (4,11)

5184 riviä - 155,52 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä