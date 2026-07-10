Viikonlopun ravit: Kaksipäiväiset ravijuhlat Kaustisella ja JämsässäViikonloppuna Kaustisella ja Jämsässä vietetään kaksipäiväiset ravijuhlat. Årjängin Sprinterlopp on koonnut kovan seurakunnan kilvoittelemaan puolesta miljoonasta kruunusta.
Perjantai 10. heinäkuuta
Kaustisen perjantairaveissa ratkotaan kaksi suurkilpailua. Isla-ajossa viisivuotiaat lämminveriset 15 000 euron ykköspalkinnosta. Tammat saavat täyden matkan tasoitusajossa 20 metrin hyvityksen.
Hienossa lähdössä suosikin asemassa on Vivillion, joka saanee kauden kolmanteen starttiin henget auki. Muita paalun mainittavia menijöitä ovat Mint Match, Dorothea Strong, Tintarella sekä Ginza, joka aloittaa perjantaina Hanna Lepistön käsistä.
Takamatkan kovin voittajaehdokas on Mari Leinosen Overhead Panel, joka voitti Killerin Eliitissä Romanov Comeryn mahtijuoksulla. Jaksava hevonen saa panna perjantaina parastaan, ja matkalla voi tulla vastaan monenlaista tapahtumaa.
Myös nelivuotiailla suomenhevosilla on Pikkupelimannissa 15 000 euron ykkönen. Viivalla on ikäluokan tähänastista parhaimmistoa. Unelmavävy, Arvo, Kommellus ja Marian Myrsky ovat vahvimmat voittajasuosikit.
Tunnelmallisella Lieksan kesäradalla ajetaan 11 lähdön ravit. Illan pääkisa on suomenhevosten Lieksa-ajo.
Axevallassa juostaan perjantaina nelivuotiaiden tammojen StoChampionatet -karsinnat. Kilpailun finaali juostaan sunnuntaina 19. heinäkuuta. Voittajatammalle on luvassa 1 200 000 kruunun ykköspalkinto.
Lauantai 11. heinäkuuta
Kaustinen jatkaa suurkisojaan myös lauantaina. Toto75-ravien suurin lähtö on Festivaali-ajo, jossa vahvimmin kymppitonnin ykköspalkinnossa kiinni on suosikkipari Goodwin Zet – Charmant de Zack.
Muita lauantain lähtöjä ovat muun muassa lukuisat divisioonakarsinnat sekä molempien rotujen nuorten sarjat.
Oman raviviikonloppunsa aloittaa Jämsä, joka järjestää kerran vuodessa kaksipäiväiset ravit. Lauantaina ohjelmassa on viisi ponilähtöä sekä kahdeksan ravilähtöä. Ravipuolella päivän teemana on monté. Jämsässä kisataan sekä montén SM-karsinta että lämminveristen Prix Etoile -karsinta.
Årjängissä kisataan lauantaina Stora Sprinterlopp, jonka voittaja kuittaa 500 000 kruunun ykkösen. Kilpailussa avoimelle tasolle siirtynyt viisivuotias La Yuca haastaa Francesco Zetin ja viime vuonna kisan hirmuajalla 08,5a voittaneen Gio Cashin.
Sunnuntai 12. heinäkuuta
Viikonloppu jatkuu Jämsässä, jossa sunnuntaina on ohjelmassa Jämsän Äijän sekä Jämsän Ämmän ajot. Suomenhevosten kisoissa on 5 500 euron ykköspalkinnon lisäksi jaossa myös kuninkuusraveihin oikeuttavia pisteitä.
Avoimen lähdön selkeä suosikki on Vänrikki. Elitloppet-viikonloppuna Solvallassa voittanut ori ei hyödy ykkösradasta, mutta Antti Ojanperän suojatti saanee matkan aikana vapaata latua. Tammojen puolella mukana ovat muun muassa Runoneito, Brenna, Varjosi, Landen Iita sekä Rautianna.
Lämminveristen suosikki on sisäradan paikaltaan Dundee As. Hanna Lepistön suojatti hakee kauden avausvoittoa, ja tässä sellainen voisi olla tarjolla. Dozen Of Oysters sekä Com Milton heittävät kovinta haastetta suosikille.
Ruotsissa sunnuntai on pyhitetty laukkaurheilulle, mutta toki länsinaapurissa ravataankin. Skellefteåssa ja Lindesbergissä ajetaan pienemmän kaliiberin ravit.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat