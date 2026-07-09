Tähtihevonen veti tuhatmäärin yleisöä ja poliisi keskeytti lipunmyynnin – perinteiset Mansikkaravit keräävät jälleen kansaa Suonenjoelle

Loppusuoralla on mittaa. Suonenjoella loppusuora alkaa kymmeniä metrejä ennen 200 metrin tolppaa.

Loppusuoralla on mittaa. Suonenjoella loppusuora alkaa kymmeniä metrejä ennen 200 metrin tolppaa. Kuva: Ville Toivonen

Suonenjoella on pitkät perinteet raviurheilussa. Paikallinen hevosystäväinseura perustettiin vuonna 1935. Ensimmäisistä raveista löytyy muistiinpanoja jo vuodelta 1931, mutta nykyinen ravirata rakennettiin 1950-luvulla, .

Erityisen lujaa Suonenjoen raviradalla meni 1970-luvulla, jolloin raviurheilu eli muutenkin nousun aikaa. Vuonna 1970 järjestettiin ensimmäinen Mansikka-ajo, joka ajetaan vieläkin vuosittain. Kilpailu on jäänyt välistä ainoastaan kahteen otteeseen 1970-luvulla.

Ravipäivien määrä lähenteli 1970-luvun loppupuolella kymmentä vuodessa, ja ravit houkuttelivat huippuhevosia sekä kärkiohjastajia kilpailemaan Savoon.

”Kun 1970-luvun lopulla Charme Asserdal kilpaili Mansikka-ajossa, yleisöä tuli paikalle noin 8 000. Siinä vaiheessa poliisi kielsi myymästä lisää lippuja”, Suonenjoen Hevosystäväinseuran puheenjohtaja Pekka Karkkonen muistelee.

Karkkonen kertoo, että Timo Eve toi Charmen lisäksi kisaan myös Madrigalin, joka myös voitti kyseisen lähdön.

Suonenjoen raviradalla on tätä nykyä pieni, mutta tärkeä asemansa. Radalla on edelleen valmennustoimintaa, ja ravien lisäksi paikka on muussakin käytössä.

”Täällä on muun muassa erilaisia koiratapahtumia.”

Myös tänä vuonna Mansikkaraveissa nähdään Suomen kärkivalmentajia. Esimerkiksi Antti Ojanperä ja Seppo Suuronen tuovat hevosiaan Suonenjoelle. Erityisesti Karkkonen iloitsee Suomen ykkösohjastajan Santtu Raitalan saapumisesta raveihin.

”Se on mieluinen asia, että saatiin myös kärkikuski paikalle. Valmentajilta on toivottu hevosten ilmoittamista, että saataisiin kasaan kunnon ravit.”