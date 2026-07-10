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Juuri nyt | Rankkasateet kurittavat Esko Hammarin peltoja Etelä-Karjalassa – “Siellä on 5–10 senttiä vettä”
Tilaajalle | Multala: Kaikki joustot käyttöön ennallistamisen toteuttamisessa