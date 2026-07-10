Viimeisen St Michel -kutsun saajan ei tarvinnut miettiä vastausta hetkeäkäänDimitri Hedmanin valmentama Amanda Evo sai viimeisen paikan viikon kuluttua sunnuntaina ajettavaan St Michel -ajoon. Kuusivuotias tamma sijoittui viime sunnuntaina toiseksi Suur-Hollola-ajossa.
Viikon kuluttua sunnuntaina ravattavan St Michel - ajon viimeinen paikka annettiin Amanda Evolle. Dimitri Hedmanin valmentama kuusivuotias tamma sijoittui viime sunnuntaina toiseksi Suur-Hollola-ajossa. Valmentajalle St Michel -osallistuminen on iso asia.
”Kunnia-asia olla mukana. Uskon maililla alle 10-tulokseen”, valmentaja kertoo raviradan tiedotteessa.
Vaikka Dimitri Hedman pyörittää valmennustoimintaansa Korpilahdella, on Amanda Evolla vahvat siteet Mikkelin raviradalle. Tamman omistaa Juvalle rekisteröity viiden hengen Team Amanda. Kimpan vastuuhenkilölle Marjo Kaipaiselle kutsuun myönteisesti vastaaminen oli itsestään selvyys.
”Olimme jo päättäneet ajaa lauantain tammalähdössä Amanda Evolla. Kun saimme kutsun pääkisaan, oli selvää vastata myöntävästi. Ei näitä kutsuja kovin usein kohdalle satu. Amanda Evo on myös kisan ainoa Suomessa syntynyt hevonen”, Marjo Kaipainen painottaa.
Marjo Kaipainen on päässyt Ravitalli Suuronen oy:n toisena omistajana juhlimaan suomenhevosten suurkilpailuiden voittoja sekä kasvattajan että omistajan roolissa.
St Michel -osallistuminen on kuitenkin Kaipaiselle uran ensimmäinen. Hän suhtautuu sunnuntain lähtöön realistisesti.
”Tämä on hyvin todennäköisesti ensimmäinen ja viimeinen kerta kun päästään St Michel -ajoon mukaan. Toivottavasti saadaan tammalle kova ennätys. Suur-Hollola-ajo meni meiltä nappiin, eikä sinnekään ollut suuria ennakko-odotuksia.”
Sunnuntaina 19. heinäkuuta ajettavan St Michelin ensipalkinto on 70 000 euroa. Hierro Bokon rataennätyksen 08,3a alituksesta maksetaan kymppitonnin bonus. Lopullinen lähtölista selviää maanantaina 13. heinäkuuta.
St Micheliin kutsutut hevoset
Amanda Evo (Suomi)
Castor The Star (Ruotsi)
Combat Fighter (Suomi)
Diva Ek (Italia)
Don Fanucci Zet (Ruotsi)
Double Deceiver (Ruotsi)
Ete Jet (Suomi)
Kuiper (Ruotsi)Artikkelin aiheet
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