Ravivihje: Jani Ruotsalaisen vauhdikas varsakaksikko on vahvoilla Äimäraution Kavioliiga-päivän päälähtöjä ovat Oulu Express -finaalit. Lämminveristen lähdössä käydään tuima taisto kivenkovan kolmikon Blackbeard – Irondanger – Halley Wania kesken.

Jaa

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Suomenhevosten puolella kahinoivat karsintavoittajat Lipassi ja Wertti. Näistä viimeksi mainittu jää systeemin tukipilariksi. Kuningas Costellon poika puski toisesta ulkoa komeasti alkueränsä ykköseksi, kun Teemu Okkolinin suojatit Hentun Liisa ja Topin Muisto lipesivät loppukahinoissa laukoille.

”Eiväthän ne lähdöt saisi noin ratketa”, Jani Ruotsalainen pahoittelee kilpakumppanien puolesta.

”Vauhti oli lopussa tosi kovaa, enkä uskaltanut Wertiltäkään pyytää laukan pelossa enempää. Ori meni kaikin puolin vahvan tuntuisesti.”

Ruotsalaisen toinen finalisti on Lipassin jälkeen urhoollisesti kakkoseksi kamppaillut Huikero.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

”Ori oli positiivinen yllätys, sillä kotona ei oltu ajettu ennen karsintaa hirveän kovaa. Huikeron pitäisi petrata finaaliin”, Ruotsalainen kehuu.

Sekä Wertti että Huikero olivat tiistaina lenkillä. Oreilla oli kaikki Ruotsalaisen mukaan reilassa.

”Samoilla varusteilla ja kengät jalassa jatketaan. Kaksikko on aika tasaväkinen, ja orit ovat menneet yhteisiä treenejä. Wertti on suoritusvarmempi ja nopeampi kuin Huikero, jaksopuoli on molemmilla kunnossa”, Ruotsalainen toteaa.

Laukkariskiä hän ei pidä kummankaan kohdalla tuntuvana.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

”Lapset ovat toki lapsia, ja ainahan laukkakin voi tulla. Wertillä pitää kiihdytys ottaa tarkasti, enkä usko, että ori pääsee keulaan ohi Ypäjä Pormestarin. Karsinnassa Wertti tuntui alussa varmalta.”

Vihjeen ankkuri on suurmestari Global Withdrawl. Salama-avaaja syöksynee keulaan, ja haastajilla on sen jälkeen edessä hikinen iltapuhde.

Varmapotentiaalia löytyy huippuvireeseen äityneestä Harjujen Roomeostakin. Ori laukkasi viimeksi loppukurvin alussa kesken kohisevan nousun.

Viikon väistö

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Toto75, lähtö 2: Artful Deimos taisteli viimeksi Toto75-voittoon, mutta tällä kertaa asetelmat ovat ankeammat ja vastus tiukempi.

Viikon varma

Toto75, lähtö 7: Global Withdrawl jatkanee keulavoittojen ketjuaan. Ruuna on Suomen tulisimpia kiihdyttäjiä ja parhaita lämminverisiä.

Viikon yllättäjä

Toto75, lähtö 1: Rivakasti avaava Arnie's Emilie saattaa päästä keulaan. Kyseessä on kovavireinen taistelijatamma, joka pystyy voittoon asti.

Toto75-vihjeet:

Lähtö 1: 10,13,6,4,9 (3,14)

Lähtö 2: 11,10,1,5,2 (4,8)

Lähtö 3: 5,1,7,2 (4,6)

Lähtö 4: 2,3,9,7,11 (12,5)

Lähtö 5: 3 Wertti (4,2)

Lähtö 6: 2,3,5 (1,4)

Lähtö 7: 4 Global Withdrawl (3,9)

1 500 riviä x 0,05 euroa = 75 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä