Ravivihje: Jättisuosikki saa varmistusrastin Toto86-kupongille - jackpot-rahaa jaossa vajaa 900 000 euroa Solvalla ja Åby ovat illan pääpelin isäntäradat. Peliaika päättyy kello 21.30.

Jaa

Kaj Widell ohjastaa toisen kohteen Escadaa, joka on Toto86-vihjeen ideavarma.

MT Hevoset | Ravivihjeet 16:24 Toni Sarkama

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Kierros on todella haasteellinen ja päävoitto saattanee hyvinkin nousta mukaviin lukemiin. Kierroksen pelipankki on liki 80 prosenttia pelattu kolmevuotias Coquaholy, joka on ollut toki hyvä viime aikojen voitoissaan, mutta siitä huolimatta peliosuus on aivan liian suuri. Ori saa yhden täsmävarmistuksen Toto86-kupongille. Vihjesysteemi rakennetaan tänään ainoastaan yhden varman varaan.

Huomioitavaa on useamman pelihevosen myöhäiset poisjäännit. Neljännen kohteen Decathlon, seitsemännen kohteen Lady Larissa ja päätöskohteen Make Him Young eivät starttaa tänään.

Päivän ideavarma

Escada (T86-2) on hurja haku illan Toto86-kierroksella. Vasta kohdelähtönsä nelossuosikiksi luotetun tamman peliosuus pyörii kirjoitushetkellä 11 prosentissa, mikä houkuttelee kokeilemaan hevosta varmana saakka. Kierroksella varmavaihtoehdot ovat vähissä, eikä se ainakaan vähennä houkutusta kokeilla Kaj Widellin ajokkia varmana.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Kaksivuotiaana kovissa lähdöissä juossut hevonen jäi muun muassa Tetrick Wanian voittamassa Svensk Uppfödningslöpningin karsinnassa pussiin hyvänoloisena. Finaalissa hevonen sortui laukalle. Kausiavauksessa tamma oli todella urhea johtavan rinnalta häviten voiton vain niukasti maalikamerassa. Lähtö oli hyvätasoinen Margaretas Tidiga Unghästserie -lähtö. Vaikka starttiväliä onkin taas hieman kertynyt, osoitti tamma viimeksikin olevansa tauolta heti valmis hyvään suoritukseen ja vastaavanlaisena se on tässä pitelemätön.

Päivän ideamerkit

Urban Africa (T86-6) on jäänyt liikaa jättisuosikki Coquaholyn varjoon. Jo toissa kerralla Solvallassa kaksikko kohtasi toisensa. Silloin Coquaholy oli niukasti parempi, muttei se ollut johtavan rinnalta hyvän juoksun tehnyttä Urban Africaa niin paljoa parempi, että sen peliosuus tulisi olla kahdeksan kertaa isompi. Myös viimeksi kaksikko kohtasi ja jälleen Coquaholy oli parempi, mutta siitäkin huolimatta 10 prosenttia pelattuna Jim Oscarssonin suojatti on hyvä varmistusrasti peleihin.

Narragansett (T86-4) kilpailee kovassa vireessä, vaikka voitot ovatkin hevosta kiertäneet. Mikään voittoa väistelevä tapaus Narragansett ei suinkaan ole, vaan juoksut ovat vain yksinkertaisesti menneet liian haastaviksi. Toissa kerralla ruuna kiersi alun kolmatta, kunnes laskeutui toisen radan vetojuhdaksi. Tuon jälkeen hevonen sai hetkeksi vetoavun eteen, kunnes valjakko suunnisti uudelleen kolmannelle radalle viimeisen takasuoran päässä. Ruuna oli lopulta todella hyvä, vaikka hävisin niukasti.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Viimeksi valjakko lähti matkaan takarivistä edeten kolmannen radan kautta johtavan rinnalle. Siitä ruuna teki jälleen todella sitkeän esityksen. Takarivin paikka on toki tälläkin kertaa hidasteena, mutta edestä poisjäännit helpottavat tehtävää. Ainoastaan kahdeksan prosentin peliosuus on todella alhainen.

Vihjesysteemi

10,1,11,9,8 (3,2)

3 Escada (6,5)

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

3,8 (7,9)

6,5,9,3 (8,7)

5,15,7,12,11 (10,6)

3,4 (7,1)

3,6,14,7,1,11,10 (5,9)

7,9,1 (4,10)

8400 riviä - 252 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä