Erityisopiskelijat mukaan Hevosopistolle – ”Eläin vie yhteiskunnan osallisuuteen” Hevosopisto ja Kiipulan ammattiopisto alkavat yhdessä toteuttaa hevostalouden perustutkintokoulutusta vaativaa erityistä tukea tarvitseville nuorille.

Hevosopistolle Ypäjälle saadaan ensi syksynä uudenlainen opiskelijaryhmä. Kuva: Kari Salonen

MT Hevoset | Ratsastus Miia Lahtinen

Kiipulan ammattiopiston toimitusjohtaja ja rehtori Jukka Kujala kertoo, että koulutus mahdollistuu ammattikoulujen toiminnanohjauskokeilun myötä.

Hän mainitsee tuntevansa hevosalan ja Hevosopiston myös henkilökohtaisesti ja on uudesta koulutusalasta innoissaan.

”Uskon, että tämä tulee olemaan suosittu koulutusala, ja uskomme, että hakijat myös työllistyvät”, Kujala sanoo.

Kiipula järjestää koulutusta viidessä maakunnassa. Hevosalan yhteistyökumppaniksi löytyi Ypäjän Hevosopisto, joka pystyy tarjoamaan koulutuksessa tärkeän asuntolan sekä hyvät mahdollisuudet opetella hevosten hoitamista ensin kouluympäristössä. Kun opiskelijat ovat valmiita, he lähtevät työelämäharjoitteluihin.

Ensimmäinen noin 10–14 hengen opiskelijaryhmä kootaan jatkuvassa haussa loppukeväästä 2026, ja se aloittaa elokuussa 2026.

Vaikka kyseessä ovat vahvaa tukea opiskeluunsa kaipaavat nuoret, Kujala painottaa, että heistä tulee talleille kelpo tekijöitä. Kiipula on jo pitkään kouluttanut nuoriaan maatalousalalle, ja tulokset ovat olleet hyviä.

”He pärjäävät täysin hyvin työelämässä. Jo nyt osa maatalousalan opiskelijoistamme työskentelee hevostalleilla”, Kujala kertoo.

Hän toteaa, että moni nuori on parhaimmillaan tallilla.

”Nykynuorten problematiikkaan kuuluvat sosiaaliset ongelmat ja vastaavat. Eläinten kanssa oleminen on monille heistä parasta osaamista, ja eläin vie yhteiskunnan osallisuuteen”, hän sanoo.

Kiipulan ammattiopiston takana on vuonna 1945 Janakkalaan perustettu Kiipulasäätiö, jonka tavoitteena on, että työn tekeminen, osallisuus ja hyvä elämä on mahdollista kaikille.

Kujala kertoo, että juuri nyt työllistyminen on kaikille vaikeaa, mutta koko opiston kymmenen vuoden keskiarvo työllistymisessä avoimille työmarkkinoille on noin 40 prosenttia ja vain viidesosa opiskelijoista jää työttömiksi työnhakijoiksi.

Työelämää tulisi toki kehittää.

”Suomesta puuttuu välityömarkkinat. Työsuhteen alkuun tarvittaisiin palkkatuet, mutta nyt ne loppuvat aina jo alkuvuodesta. Kun näitä saataisiin korjaantumaan, nuoret pääsisivät toteuttamaan täyttä osallisuutta”, Kujala sanoo.