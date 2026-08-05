Takaisinveto: Rucolasta löytyi torjunta-ainejäämiäItaliasta peräisin olevaa rucolaa on ollut myynnissä viime viikon alusta kuluvan viikon maanantaihin asti.
Satotukku vetää takaisin rucolaa, joissa on torjunta-ainejäämiä. Takaisinveto koskee Foglia Sublime -tuotemerkin sadan gramman rucolapakkauksia.
Tuotteesta löytyi Tullin valvonnassa jäämiä asetamipridi-nimisestä torjunta-aineesta, eikä se välttämättä ole turvallinen lapsille. Tuotetta ei pidä käyttää, ja sen voi palauttaa ostopaikkaan, yhtiö kertoo.
Italiasta peräisin olevaa rucolaa on ollut myynnissä viime viikon alusta kuluvan viikon maanantaihin asti. Sitä on myyty muun muassa K-ryhmän, Tokmannin ja Wolt Marketin myymälöissä sekä yksittäisissä muissa myymälöissä.
Tuotteen erätunnus on L:204 ja toimittaja Altamura.Artikkelin aiheet
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