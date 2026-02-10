Päivän ravit: Mikä on Villihumun askellaji?Oulussa ravit saatiin pihtisynnytettyä, mutta Toto5-lähtöjen lisäksi ohjelmassa on vain yksi lämmittelylähtö. Axevallan Toto64 on jackpottinsa kanssa peliehdoiltaan hieman tavallista parempi.
Hevospulan vuoksi Oulun ravit typistyivät kuuteen lähtöön. Onneksi raveissa on sentään pelillistä ja urheilullista mielenkiintoa.
Toto5-lappujen täyttämisessä yksi johtava kysymys on, ravaako kolmannen kohteen Villihumu Oulun illassa. Viidestä viime startistaan Markus Porokan suojatti on saanut tauluunsa kirjaimia neljä kertaa. Tammikuun lopussa loppusuoran laukkaan paloi harmittavasti Toto75-voitto.
Villihumu teki Kuopion T75-lähdössä sitkeän kirin Meleko Kommeen vanavedessä. Hevonen oli lipumassa loppusuoralla voittoon, kunnes poksahti laukalle juuri ennen maaliviivaa.
Jos Tuomas Pakkasen ohjastaman kuusivuotiaan uskoo menevän Oulussa ravia, on siinä varma-ainesta. Muussa tapauksessa lisärasteja tarvitaan useampi.
Porokan treenattavista oleellisesti varmempi tapaus on neloskohteen How Match, joka on viimeisten esitysten perusteella jättikunnossa. Viime viikolla Oulussa valmentajan itsensä ohjastamana ruuna tyylitteli keulasta selkeän voiton.
Tällä kertaa kyytiin istahtaa ohjastajakomeetta Tuukka Varis, joka saanee alussa How Matchilla keulat, jos lähtee ajamaan eteenpäin. On mielenkiintoista nähdä, lähteekö Markus Porokka itse Boulder Titanilla ajoissa eteenpäin, jotta lähtö olisi vieläkin paremmin tallin hallinnassa.
Oulun ravit alkavat kello 18.40 ja Toto5 alkaa kello 19.10.
Axevallassa Toto64-peliä ryydittää lähes 97 000 euron jackpot. Ravipäivän aamuna kierroksen pelatuin hevonen on päätöskohteen Alfes, joka lähtee matkaan ykkösradalta.
Valmentaja Christoffer Eriksson ajoi kuukausi sitten Jägersrossa ruunan voittoon. Alfes työntyi kierros jäljellä keulaan ja voitti lopulta korviaan pyöritellen lähdön täysin pystyyn.
Myöhemmin hevonen jäi sairauden takia Axevallasta pois, joten pieniä kysymysmerkkejä valjakon yllä on. Tiistaina ohjaksiin tarttuu Carl Johan Jepson. Tommy Karlstedtin Lion Sisu on kova haastaja, vaikka ulkorivin lähtöpaikasta hieman kärsiikin.
Axevallan Toto64-peli alkaa kello 20.30.Artikkelin aiheet
