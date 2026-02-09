Ratsastajainliitto reagoi vaatimukseen ylimääräisestä liittokokouksestaSuomen Ratsastajainliitto kertoo tiedotteessaan, että ensimmäiseksi pidetään keskustelutilaisuus ja selvitetään, onko vaatimus kokouksen koolle kutsumisesta laillinen.
Suomen Ratsastajainliitto tiedottaa, että liiton hallituksen jäsenet saivat vaatimuksen ylimääräisen liittokokouksen järjestämisestä lauantaina. Vaatimuksen on allekirjoittanut 87 seuraa ja jäsenyhteisöä yhteensä 740 seuran ja jäsenyhteisön joukosta.
Vietissä, jossa kerättiin allekirjoituksia ylimääräisen liittokokouksen järjestämiseksi, mainittiin syyksi puheenjohtajan ja hallituksen valinta.
SRL:n tiedotteessa hallituksen puheenjohtaja Marjukka Manninen kertoo hallituksen ottavan tilanteen vakavasti ja kokoontuneen sunnuntaina tilannepalaveriin prosessin käynnistämiseksi.
”Keskusteluissa tuli ilmi, että tavallisuudesta poikkeava lähestymistapa on aiheuttanut kohtalaisen paljon epätietoisuutta, hämmennystä ja huolta kentällä, eikä toimi lajinkaan hyväksi”, Manninen kuvailee tiedotteessa.
”Totesimme, että pidämme heti infotilaisuuden, ja pyrimme luonnollisesti parantamaan viestintäämme kaikkinensa. Selkeästikin olemme sen osalta epäonnistuneet, kun hallituksen toiminta ja vaikutuskanavat eivät ole jäsenistön tiedossa.”
Asiassa edetään yhdistyslain edellyttämällä tavalla. Tiedotteen mukaan ensimmäiseksi selvitetään, onko vaatimus lainmukainen ja ovatko kaikki allekirjoittaneet yhteisössään nimenkirjoitusoikeuden haltijoita.
Liitto mainitsee myös tiedotteessaan, että ratsastusseuroille lähteneissä yhteydenotoissa on ollut kahdenlaista sisältöä.
Kun koolle kutsumisen lainmukaisuus on varmistuttu, hallitus lähtee valmistelemaan ylimääräistä liittokokousta maaliskuun alkuun.
Lisäksi tiistaina 17. helmikuuta järjestetään kaikille avoin Teams-keskustelutilaisuus.
”Hallituksen jäsenet toivovat, että taustalla olevat syyt käsitellään avoimesti. Nykyisestä vaatimuksesta perustelut eivät käy riittävän selkeästi ilmi. On myös pystyttävä varmistamaan Ratsastajainliiton toiminnan jatkuvuus ja luotettavuus”, tiedotteessa todetaan.Artikkelin aiheet
